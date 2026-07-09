台中翻山越嶺遇大雨完成全國首場視訊調解 她自勉：調解永遠有路可走

台中市府法制局與和平區公所共同首創全國唯一的視訊調解機制，去年3月14日首件視訊調解案件於公所召開，和平區調解會調解委員林秀玉到和平區平等里辦公室架設好視訊設備與公所端連線；林秀玉憶起當時調解過程，她翻山越嶺又遇山區大雨落石，仍改道上山完成調解，她說這段經歷是自己調解路上最珍貴的記憶，再遠的距離，只要願意靠近，調解永遠有路可走。

台中市法制局日前在「調紛解結，情滿人間」溫馨小故事系列中，由和平區調解會調解委員林秀玉寫下調解經驗─「翻山越嶺，調解有路」的故事。

她說和平區是台中市幅員最遼闊的行政區，她是和平區調解委員，去年為了車禍調解案走進山林，這場在和平區部落進行的視訊調解，是全台的首例也是一項全新的挑戰。調解當天，她原訂由中橫台八線進入，卻因前一日山區的大雨造成道路有多處落石，只能臨時改道，繞行至南投的合歡山前往。

林秀玉負責處理的車禍案件，地點在和平區平等里的環山部落，透過視訊方式進行調解，是全國首例採用視訊方式調解的重要里程碑。她當天抵達部落時，預先在平等里辦公室架設好視訊設備，反覆的與公所端進行連線測試。下午兩點調解時間一到，順利的與公所調解會完成連線。

在螢幕另一端是100多公里外的調解會主席、委員與當事人，部落的一端，是她與里辦公室同仁和另一名當事人，調解過程中，林秀玉了解當事人經濟拮据，且獨力撫養年幼的孩子，雖有意想和解但無法一次性給付全額的賠償金，在調解委員們的耐心協助下，另一名當事人最後同意接受對方以分期付款的方式清償，順利達成共識，平和化解爭端。

台中市法制局表示，台中市和平區幅員遼闊，為解決區內民眾因交通不便無法親自到場參與調解的困難，台中市政府法制局與和平區公所共同首創全國唯一的視訊調解機制，去年3月首件視訊調解案件於公所召開，由和平區調解委員會主席鄒盛達主持。

法制局長李善植表示，視訊調解構想最初由和平區調解委員會鄒盛達主席提出，主要因中橫便道受道路管制影響，使梨山地區居民往返區公所參與調解極為不便。尤其在汛期或颱風期間，易發生道路坍方，甚至須繞行南投，單程耗時長達約4小時。透過在和平區調解委員會及梨山地區里辦公處設立視訊據點，當事人可透過線上視訊方式參與調解，能有效減少舟車勞頓，也大幅提高民眾調解的意願。此次創舉的順利通動，他感謝和平區長吳萬福全力支持及和平區調解會的配合協助，未來和平區居民將能更便利使用調解機制解決紛爭。

法制局說明，和平區視訊調解制度為全國首創，經審慎研議並送請法務部審核後，確認符合「鄉鎮市調解條例」。和平區公所在法制局指導下，制定和平區公所視訊調解作業規範，包括案件審查、期日安排、設備測試、調解程序及結果處理等，確保調解程序嚴謹，另調解過程採全程錄製影音光碟三份，分別存檔於公所與法院，更能確保程序透明、合法。