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中部5縣市企業座談盼團結 鍾東錦：顏色一致會合作得更好

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣政府昨主辦中部地區企業座談會，彰化縣長王惠美（右一起）、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善共五名縣市首長都到齊。記者黃仲裕／攝影
彰化縣政府昨主辦中部地區企業座談會，彰化縣長王惠美（右一起）、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善共五名縣市首長都到齊。記者黃仲裕／攝影

彰化縣政府昨主辦二○二六中部地區企業座談會，苗栗、台中、彰化、南投與雲林縣共五縣市首長各帶領經濟、工商策進會等單位，及上百名企業代表齊聚一堂。彰化縣長王惠美說，因關稅問題影響經濟，原訂明年座談提前到今年舉辦；與會首長都盼區域團結，攜手促進中台灣繁榮。

中部地區企業座談會兩年一度舉行，昨邀請台灣經濟研究院研究六所的所長吳孟道專題演講，分析全球經濟發展趨勢與產業未來方向，提供企業掌握市場脈動與布局策略的重要參考。

身為地主的王惠美說，彰化縣政府知道產業辛苦，已透過補助鼓勵淨零碳排讓在地產業升級，讓相關的臨登、消防或智慧產業因補助被帶動起來，中小企業能跟著時代潮流前進。

台中市長盧秀燕說，台灣最核心的工業產業鏈就坐落在中台灣「五縣市區塊」，中部正是引領台灣經濟發展的關鍵引擎；面對國際關稅、匯率波動及戰爭引發的原物料上漲等重大經濟挑戰，期盼透過每兩年一度的座談會，各縣市集思廣益，以資源精確對接產業強項，才是國家發展的最佳方向。

「希望中台灣團結。」南投縣長許淑華也說，希望彼此在共同生活圈的基礎上擴大產業與經濟規模，共同提升區域效益，也讓主管機關聽見企業的聲音。

雲林縣長張麗善說，企業界面臨問題包括人才培訓、能源、國際經貿衝擊、永續議題等，希望座談會交流凝聚共識，攜手促進中台灣繁榮。

苗栗縣長鍾東錦來自企業，他表示自己深知世界變化與戰爭衝擊產業很大，企業經營第一線相當辛苦，已看到很多傳統產業都快撐不住，希望藉著產業座談會互相交流、協議與進步，五個縣市也可聯合推出三日遊、五日遊，也是很棒的事。

昨天座談會也飄出政治味，將代表國民黨分別參選台中市長、雲林縣長的立委江啟臣、張嘉郡也出席座談。鍾東錦致詞時，主動提及中部縣市如果「大家顏色繼續一致」就會合作得更好，肯定江是很棒的人才；張麗善也當場推薦張嘉郡，強調「同一個顏色」不分彼此，區域的結合要更緊密。

彰化 關稅 南投 王惠美 鍾東錦 張麗善

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