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彰化縣第27屆磺溪美展參賽作品創歷史新高 得獎名單今公布

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第27屆磺溪美展得獎名單出爐，縣府將安排巡迴展，也可能安排國際交流。聯合報系資料照
彰化縣第27屆磺溪美展得獎名單出爐，縣府將安排巡迴展，也可能安排國際交流。聯合報系資料照

彰化縣磺溪美展今年邁入第27屆，參賽件數創新高，經專業評審一一細審，文化局今公布得獎名單，10月17日將在彰化一級古蹟孔子廟舉行頒獎典禮，同月6日至11月1日在縣立美術館展出，展覽結束後安排巡迴展。

磺溪美展涵蓋墨彩、膠彩、油畫、水彩、書法、篆刻、工藝、雕塑、攝影與版畫十大類，本屆徵件累計收件1534件，創下收件數新高。經初審、複審及決審三階段嚴謹的審查與評選後產生得獎名單。

文化局表示，最高榮譽「磺溪獎」6名得主和作品名稱，分別為油畫類廖敏如「浮動的魂魄」、墨彩類詹瓊儀「至暫至輕」、膠彩類李晉佳「安歇Ⅱ」、版畫類張弘霖「燈塔」、工藝類葉旻碧「爭域」、書法類沈克昌「磺溪四詠 楷書中堂」，各獲得首獎獎金10萬元及典藏費15萬元，合計每人25萬元，作品由彰化縣文化局典藏。

財團法人全興文教基金會設立的「全興獎」，今年9名得獎藝術家及作品名稱分別是油畫類徐美鈴「時光的顆粒-咖啡涼掉以後」、水彩類陳世明「DL-41紅色印象」、墨彩類許美智「花非花」、膠彩類蔡秀紋「生機無限」、攝影類楊明洲「涸境」、雕塑類徐均育「你明天會來嗎？」、工藝類李宜晉「如一」、篆刻類古員齊「人間有味是清歡」、書法類黃冠瑜「陶村詩稿二首」，分獲全興文教基金會典藏費15萬元，作品由全興基金會典藏。

第27屆磺溪美展完整獲獎名單在文化局官方網站的最新消息與主題專區公告。

文化局 彰化 彰化縣

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