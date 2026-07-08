聽新聞
0:00 / 0:00
颱風巴威逼近 彰化縣府加強防汛救災整備
強烈颱風巴威逼近台灣，彰化縣政府今天指出，已針對防汛設施及救災機具進行整備，密切監控易淹水地區、土石流潛勢區及沿海低窪地區情形，隨時做好應變準備。
中央氣象署表示，巴威仍維持強颱，暴風半徑達380公里，是一個又強又大的颱風；目前預測以通過台灣東北方近海的機會最高，但若與地形交互影響，不排除更靠近台灣。
彰化縣政府今天發布新聞稿說明各項防颱措施，彰化縣長王惠美指出，縣府已要求各防救災單位完成防颱整備，加強抽水設備、防汛設施及救災機具整備，並密切監控易淹水地區、土石流潛勢區及沿海低窪地區情形，隨時做好應變準備。
王惠美表示，颱風除帶來豪雨外，強陣風更易造成招牌、屋瓦、盆栽及其他鬆動物品掉落，民眾應把握颱風來臨前整備時間，檢查並加固住家門窗、屋瓦、遮雨棚、廣告招牌，以及陽台盆栽、曬衣架等易受風吹動物品，避免造成人員受傷或財物損失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。