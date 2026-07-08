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颱風巴威逼近 彰化縣府加強防汛救災整備

中央社／ 彰化8日電

強烈颱風巴威逼近台灣，彰化縣政府今天指出，已針對防汛設施及救災機具進行整備，密切監控易淹水地區、土石流潛勢區及沿海低窪地區情形，隨時做好應變準備。

中央氣象署表示，巴威仍維持強颱，暴風半徑達380公里，是一個又強又大的颱風；目前預測以通過台灣東北方近海的機會最高，但若與地形交互影響，不排除更靠近台灣。

彰化縣政府今天發布新聞稿說明各項防颱措施，彰化縣長王惠美指出，縣府已要求各防救災單位完成防颱整備，加強抽水設備、防汛設施及救災機具整備，並密切監控易淹水地區、土石流潛勢區及沿海低窪地區情形，隨時做好應變準備。

王惠美表示，颱風除帶來豪雨外，強陣風更易造成招牌、屋瓦、盆栽及其他鬆動物品掉落，民眾應把握颱風來臨前整備時間，檢查並加固住家門窗、屋瓦、遮雨棚、廣告招牌，以及陽台盆栽、曬衣架等易受風吹動物品，避免造成人員受傷或財物損失。

王惠美 巴威

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