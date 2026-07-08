因應關稅！彰化縣長王惠美提前辦中部五縣市企業座談 促成5縣市長合體

彰化縣政府今舉辦2026中部地區企業座談會，中部苗栗、台中、彰化、南投與雲林縣共5縣市首長各帶領經濟、工商策進會總幹事和幹部齊聚一堂，5縣市上百名企業家也出席，場面相當熱鬧，五縣市長都期盼交流推展經貿產業的經驗，未來更加緊密合作。

地主縣彰化縣長王惠美說，原本中部地區企業座談會明年舉辦，受到關稅等問題影響，企業界希望共同探討全球經濟趨勢，就提前到今年舉辦，她要感謝中區聯誼會創辦人董正宗8年前創立企業座談會，邀請5縣市企業界人士互相研商，期盼協助企業立足台灣、放眼天下，共同尋求發展機會。

王惠美又說，各縣市政府和立法委員把當前台灣企業面臨的問題點出來，彰化縣政府知道產業很辛苦，也咬緊牙根拿出4萬多元補助彰化中小企業，希望透過鼓勵淨零碳排讓在地產業升級，讓相關的臨登、消防或智慧產業能因一點補助被帶動起來，中小企業經由縣政府補助投資產業能立於不敗，能跟著時代潮流前進。

台中市長盧秀燕說，中部必須團結力量，集思廣益以開創更好的經濟前景，且唯有資源精確對接產業強項，才是國家發展的最佳方向。「區域的結合要更加緊密。」苗栗縣長鍾東錦表示，他看到很多傳統產業都快撐不住，希望藉著產業座談會互相交流、互相協議、互相進步，而5縣市可以聯合做一個3日遊、5日遊，也是很棒的一件事。

「希望中台灣團結。」南投縣長許淑華說，在共同生活圈的基礎上擴大產業與經濟規模，共同提升區域效益，希中部地區企業座談讓與會者有所成長，也讓主管機關聽見企業的聲音。雲林縣長張麗善表示，所有企業界所面臨的問題包括人才培訓、能源、政治及現在國際經貿衝擊、永續議題、企業ESG，都是要共同面臨挑戰，她希望座談會交流平台凝聚共識、互相對談，攜手促進中台灣的整體繁榮。

座談會邀請台灣經濟研究院研究六所的所長吳孟道專題演講，分析全球經濟發展趨勢與產業未來方向，提供企業掌握市場脈動與布局策略的重要參考。中部五縣市首長也參與座談交流，分享地方產業發展經驗，會中舉行2026年彰化縣與2028年雲林縣承辦權交接儀式，象徵中部企業團結精神持續傳承。