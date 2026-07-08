山區豪雨考驗才開始…投95線邊坡坍方 東埔聯外道路10日預警性封閉

巴威颱風逼近，南投縣政府提前啟動山區防災。信義鄉東埔村投95線3.3公里處日前才因邊坡崩坍、落石搶修恢復通行，考量颱風豪雨可能造成災情擴大，縣府今天前往現勘，宣布預計7月10日晚間8時起配合陸上颱風警報發布，實施預警性封閉道路，全力維護居民及用路人安全。

南投縣政府今天由工務處長張弘岳率隊，會同信義鄉公所、農村水保署及相關單位前往現勘，針對防汛整備、交通管制及替代道路等應變措施進行研商。

工務處表示，投95線3.3公里路段今年7月發生邊坡崩坍及落石，經搶修後已恢復通行，但邊坡仍有不穩定風險，颱風豪雨恐再度引發坍方，因此決定提前採取預警性封路措施。

依規畫，預計7月10日晚間8時起，配合中央發布陸上颱風警報後封閉道路，並於7月12日上午8時視現場巡查及天候狀況，決定是否恢復通行。封閉期間將透過CMS資訊看板、現場告示及地方公告發布交通資訊，引導用路人改行替代道路。

工務處指出，目前已完成搶修人力及機具整備，並將設置落石防護設施、加強替代道路及部落警戒，同時協調農村水保署儘速辦理邊坡復建工程，降低後續災害風險。

縣府呼籲，颱風期間山區道路易受豪雨影響，民眾非必要應避免前往山區，並隨時留意最新道路管制資訊，配合交通引導，共同維護行車安全。

信義鄉投95線3.3公里處日前發生落石坍方，將在10日晚間實施交通管制，禁止車輛通行。圖／南投縣政府提供