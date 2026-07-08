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因應颱風巴威 南投東埔溫泉道路擬7/10預警封閉
信義鄉投95線3.3公里處邊坡日前坍方，影響進出東埔溫泉區，搶修後已恢復通行。因應颱風巴威逼近，南投縣政府預計10日晚間預警封閉道路，12日上午視路況、天氣決定是否恢復通行。
南投縣政府工務處長張弘岳、信義鄉長全志堅今天率縣府與鄉公所團隊踏勘，研商防汛整備、交通管制及替代道路等應變措施，工務處表示，投95線3.3公里處7月發生邊坡崩坍及落石，經搶修恢復通行，目前實施交通管制，請用路人配合指揮、注意行車安全。
工務處表示，考量颱風巴威降雨可能造成災害擴大，縣府預計7月10日晚間8時起，配合陸上颱風警報實施道路預警封閉，並於7月12日上午8時視現場巡查及天氣狀況決定是否恢復通行，封閉期間透過資訊可變標誌、現場告示發布交通資訊，引導用路人改行替代道路。
工務處表示，縣府已完成搶修人力及機具整備，並將設置落石防護設施、加強替代道路及部落警戒，同時協調農業部農村發展及水土保持署儘速辦理邊坡復建工程，呼籲民眾颱風期間避免前往山區，並留意最新道路管制資訊，共同維護行車安全。
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