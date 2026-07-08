因應颱風巴威 南投東埔溫泉道路擬7/10預警封閉

台中豐原陽明市政大樓地下一樓男女廁所，市府配合污水下水道接管，因維護及經費考量計畫封閉廁所，地下一樓餐廳業者及洽公民眾將需到一樓上廁所，立委陳清龍接獲民眾陳情，服務處執行長連小華日前邀市府相關單位會勘，連小華表示，技術性能克服的問題，市府便宜行事，讓所有人不便；陳清龍說，做決策不是只要自己方便就好，服務便民也應該是決策考量的重點。

2026-07-08 09:44