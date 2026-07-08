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中部是全台無人機產業重鎮 盧秀燕籲中央重重下預算並開放中部天空

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市長盧秀燕今呼籲中央扶植中部地區無人機產業，並開放中部天空，讓無人機載具能在中部地區試飛。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今呼籲中央扶植中部地區無人機產業，並開放中部天空，讓無人機載具能在中部地區試飛。記者黃仲裕／攝影

中部地區企業座談會今在彰化縣舉辦，台中市長盧秀燕說，中台灣五縣市是無人機產業重鎮，連美國都看到商機，上周美國在台協會拜訪台中市，因此她籲請中央把無人機發展經費2千億元重重投放在中部地區，並開放中部天空設置試飛場，全力扶植中部無人機產業。

盧秀燕表示，中部是台灣最重要的工業產業鏈，就從新竹以南的苗栗縣開始，一直到嘉義以上的這個區塊，中部地區現在發展下一個護國神山就是無人載具，因為無人載具要用到很多的關鍵零組件，例如螺絲零件、五金、機械、工具機等

通通要用到，這都是在中部地區，另外也會用到光學、航太、晶片，還有用到各種材料譬如說碳纖維等，這些原料都在中部地區。

盧秀燕指出，美國政府也看到中部地區是無人機產業重鎮，美國在台協會上周二跟台中市政府共同舉行一個論壇，要在台灣打造無人機的產業，下一座護國神山就在中部地區，美國政府也看到只有中部地區有這個能量，也因此台中市政府希望透過大家的力量一起來發展這個產業，一起來分享這個商機。

盧秀燕表示，全世界都在搶無人機這種無人載具，俄烏戰爭中烏克蘭戰爭到現在一年要用掉200萬到400萬架的無人機，以小搏大；最近立法院提出來無人機兩千多億的預算，通過的叫做無人機條例，希望今天中部產業座談會能讓中央聽到聲音，到時候這筆預算通過，應該重重的下在中部地區，因為中部地區才是打造無人機產業最重要的區塊，除了研究發展，還有生產、製造、行銷，應該都要給予補助。

盧秀燕說，中部地區是無人機最大研發生產基地，將爭取試飛場，例如彰化縣就有好幾家無人機公司，因無人機需測試才能交貨，可是現在中部的天空沒有開放，無人機製造業在台中，試飛場放在南部，南部縣市沒無人機產業，所以希望中央開放中部的天，苗栗到雲林的天空都可以開放，開放中部的天空是今中部產業座談會第二個訴求，讓中部產業鍵結做無人載具，試飛測試後可以交貨。

盧秀燕 中央 無人機

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