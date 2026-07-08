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中部地區企業座談會 5縣市長齊聚彰化
2026中部地區企業座談會今天在彰化縣登場，彰化縣長王惠美表示，因應關稅問題，今年5縣市企業界藉此齊聚研商，期盼協助企業立足台灣、放眼天下。
彰化縣政府今年主辦中部地區企業座談會，王惠美、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、立法院副院長江啟臣及各縣市工策會、工商團體代表等與會，探討全球經濟趨勢、產業升級轉型及永續發展等議題。
王惠美表示，中區聯誼會創辦人董正宗8年前創立企業座談會，藉由座談會互相研商，共同尋求發展機會，讓企業精益求精、更上一層樓。
盧秀燕說，希望集思廣益，團結開創更好的經濟，中部縣市共同焦點是為國家打造下一座護國神山，即無人載具產業，爭取在中部地區設置無人機試飛場，並讓經費分配雨露均霑，才是國家發展產業最好的一個方向。
鍾東錦表示，他要藉此場合替傳統產業發聲，中台灣產業互相交流學習，也期待能串連觀光，促使區域發展更加緊密。
許淑華說，希望大家結合，擴大生活圈、產業及經濟，為中台灣帶來更大效益，透過企業座談讓大家有所成長，也讓地方政府能聽見企業聲音。
張麗善表示，無論是能源政策、永續發展、國際貿易情勢及極端氣候，對大家都是考驗，藉此平台溝通交流，極具意義。
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