快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聽新聞
0:00 / 0:00

花壇前鄉代主席涉施壓公所喬賣地賺佣金判7年定讞 本人喊：很不甘

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉代會前主席李岳珉。圖／聯合報系資料照
彰化縣花壇鄉代會前主席李岳珉。圖／聯合報系資料照

彰化縣花壇鄉鄉民代表會前主席李岳珉施壓鄉公所人員，替「袋地」開闢側溝和開路鋪柏油，使土地可以順利賣給建商蓋房子，獲利93萬餘元，最高法院貪汙治罪條例對於非主管監督事務圖利罪判刑7年，褫奪公權5年，對此李岳珉今天指出，身為民代爭取排水溝等公共工程，大眾都會使用到，並非圖利特定人，對於這樣的判決結果心有不甘。

李岳珉說，身為民代為民眾爭取建設本是職責，且排水溝等公共工程民眾都會使用到，並非圖利特定人；他當時僅是提案，建議鄉公所興建水溝，案件相關經手與承辦人都確認後蓋章，卻只有他被認為違法，對於這樣的判決結果心有不甘。

判決指出，李岳珉2002年8月1日起至2018年12月24日，擔任第17至20屆彰化縣花壇鄉民代表，又曾在公所建設課擔任代理辦事員、代理技士及技士，負責受理建築執照申請、准給建築執照，熟悉申請指定建築線的法令、要件、流程及應備文件，之後也以仲介土地買賣賺取佣金為業。

李岳珉知悉土地過往不會淹水，該地區也不是易淹水的地區，沒有興建水溝的必要性與急迫性，卻讓公所以公帑在土地邊界興建水溝、鋪設瀝青路面，創設土地是鄰接公所養護「現有巷道」的樣貌，讓原本賣不出去的土地，順利售出給建商，並從中獲得佣金93萬3435元。

法院認為，李岳珉為了獲取佣金、利益，明知違反利益衝突迴避法仍要犯案，濫用民意代表職責，敗壞官箴，且無悔悟之心，犯後態度欠佳，一、二審均依貪汙判刑7年，褫奪公權5年。

李岳珉提上訴，稱該地確實有淹水及施作水溝的必要，他是為民服務，沒有施壓公所及承辦人，更沒有圖利意圖。最高法院認為李是針對一、二審以詳盡調查的事實加以辯駁，不符合上訴第三審的要件，判決駁回上訴，全案定讞。

貪汙 最高法院 彰化縣

延伸閱讀

大夜班拿鐵侵占案 王至德：最後喝下去的是人民對司法的信任感

網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢不認罪改口認罪 判決刑度曝光

從古老水圳到百億資產！瑠公農田水利會擁精華地，SOGO每年都要付租金

逼死豐原一家五口「李團長」詐騙犯行再多一條 衛生棉團購狠詐百萬

相關新聞

台中今年初行人死亡率降六成 近3月增設100處校園周邊行人專用時相

台中市今年4月開始在校園周邊增加上放學時段行人專用時相，3個月內增加100處。交通局指出，目前校園周邊已經有超過一千處行人優先路口，今年1到3月行人30日內死亡人數為5人，較去年平均下降64.3%，今年1到4月每10萬人行人死亡人數也是六都第二低。

配套不足 烏日展覽館 約滿拆除活化

台中烏日高鐵特區地標建築「台中國際展覽館」（烏日展覽館）經營近九年，中市府日前啟動拆除工程，預計九月底完成，交給地政局活化。傳產業者認為，國際展覽館作為會展中心配套不足，的確無保留必要；議員則擔心，拆除國際展覽館會將國內展市場拱手讓人。

台中國際會展中心旁土地 3度流標

台中國際會展中心今年三月開幕，成為中台灣國際商展的熱門地點，不過緊鄰會展中心的經貿段六、八地號土地，市府多次嘗試招商皆流標，仍在積極拜訪潛在廠商，盼盡快上網公告；目前該地交由交通局整地，作為會展中心和台中綠美圖的臨時停車場。

南投孕產衛教 導入AR、遠距指導

南投偏鄉交通不便，孕婦就醫諮詢受限，今年導入ＡＲ（擴增實境）互動式孕產衛教結合遠距指導觀察胎動、哺乳姿勢、寶寶照護等，即時向專業人員線上諮詢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。