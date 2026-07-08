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台中今年初行人死亡率降六成 近3月增設100處校園周邊行人專用時相

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市交通局表示，近3月增設100處校園周邊行人專用時相，目前全市的行人優先號誌共1030處。圖／台中市政府提供
台中市交通局表示，近3月增設100處校園周邊行人專用時相，目前全市的行人優先號誌共1030處。圖／台中市政府提供

台中市今年4月開始在校園周邊增加上放學時段行人專用時相，3個月內增加100處。交通局指出，目前校園周邊已經有超過一千處行人優先路口，今年1到3月行人30日內死亡人數為5人，較去年平均下降64.3%，今年1到4月每10萬人行人死亡人數也是六都第二低。

交通局長葉昭甫表示，已經在27個行政區、超過150所學校周邊路可設置上、放學時段行人專用時相，今年4月以來增設100處，讓學童在交通尖峰時段可以與車流完全分離，降低轉彎車和行人交會的風險。

交通局補充，不只校園周邊，市府在商圈、醫院、公園與人潮較多的路口，逐步盤點設置行人優先號誌，目前全市共777處行人早開時相，以及263處行人專用時相，總計共1030處行人優先路口。

交通局指出，今年1到5月，全市A1死亡事故54人，較去年同期減少3人；1到3月行人30日死亡人數5人，較去年平均14人減少9人，降幅64.3%，1到4月每10萬行人死亡人數0.28人，是六都第二低。交通局會持續檢視校園周邊、商圈、公共運輸場站及其他人潮聚集處，評估增設行人優先號誌。

台中 校園 行人

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