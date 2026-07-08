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影／食安管理上不夠嚴謹 許淑華：地方政府強硬 中央才改口

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
南投縣長許淑華今天出席中部企業座談會時表示，國家對於食安的管理不夠嚴謹。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華今天出席中部企業座談會時表示，國家對於食安的管理不夠嚴謹。記者黃仲裕／攝影

南投縣長許淑華今天出席中部企業座談會時表示，食安問題讓引起全國民眾的關心，但是也暴露國家在食安的管理上不夠嚴謹，一開始說成份低於20%不用公布，但經過各地方政府強硬表態後，中央才改口。由此可見，衛福部食藥署對於食安問題不夠重視。

許淑華認為，食藥著在這次的食安風暴中，沒有主動要求業者做好自我防禦，也有問題是業者自主先查出來的。南投縣有三家工廠使用到該批超標油脂，雖然沒有庫存了，但是有部份的問題油都已經出去了。所以除了廠商自主性的做通路回收外，地方政府也全面下架的油品做列管，提報給中央。

許淑華說，地方政府對於自主管理採取嚴格的高標準，反觀中央態度反覆，而且跟著地方政府走。通常應該是地方政府做好自主管理後，中央應該要以更嚴謹的態度，而不是只做罰款的動作而己，中央政府對於食安決策應該要有更清楚的態度出來。

食安 中央 衛福部 許淑華 食藥署

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