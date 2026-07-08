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台中美村綜合服務園區9月啟用 市府徵集老照片入選曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
入選照片完整紀錄當年娶親情景，相當懷舊。圖／台中市政府提供
入選照片完整紀錄當年娶親情景，相當懷舊。圖／台中市政府提供

台中市美村綜合服務園區將於今年9月開幕啟用，台中市社會局日前舉辦聯勤台中招待所老照片募集活動，經文史工作者及攝影專家審查，最終選出13張具有時代意義的作品，拍攝主題包含娶親、喜宴與約會，不僅見證當年美好愛情，也讓民眾一窺招待所當時的內部格局與外觀。

美村綜合服務園區前身為美軍俱樂部，1962年至2006年由國防部改設為聯勤台中招待所，提供住宿與餐食服務。招待所閒置荒廢多年後，市府重新打造為公托、親子館、世代共融基地、婦女發展基地、志願服務推廣中心及兒童運動中心，並保留舊建物部分牆面及原建材空心磚，延續場域歷史記憶。園區預計今年9月開幕啟用。

台中市社會局日前舉辦聯勤台中招待所老照片募集活動，盼透過民眾珍藏影像，回顧美村園區前身「聯勤台中招待所」的歷史記憶，入選照片日後有機會於美村綜合服務園區歷史牆展出。

評審委員指出，入選照片清楚呈現招待所房間、宴會廳陳設，以及氣派大門、入口圓環、停車場等空間樣貌，連當時的美村路街景也一併入鏡，不僅具有故事性，也保留珍貴的時代氛圍。

社會局也分享入選照片，其中，入選者林先生提供的照片完整紀錄當時娶親情景，新娘身穿白紗，與新郎拜別父母後，在媒人婆的攙扶下踏出新娘房，坐上停在大門口的白色禮車，展開人生新階段。另一位入選者盧先生為職業軍人，當年支援金門前線時認識妻子，休假返台時，兩人約在聯勤台中招待所見面，留下甜蜜合影。

台中市府日前舉辦聯勤台中招待所老照片募集活動，圖為停在聯勤台中招待所大門口的白色禮車。圖／台中市政府提供
台中市府日前舉辦聯勤台中招待所老照片募集活動，圖為停在聯勤台中招待所大門口的白色禮車。圖／台中市政府提供

國防部 台中市

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