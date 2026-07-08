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豐原陽明市政大樓地下一樓廁所將封 陳清龍：決策不是自己方便就好

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原陽明市政大樓地下一樓男女廁所，市府配合污水下水道接管，因維護及經費考量計畫將廁所封閉填平。記者游振昇／攝影
台中豐原陽明市政大樓地下一樓男女廁所，市府配合污水下水道接管，因維護及經費考量計畫將廁所封閉填平。記者游振昇／攝影

台中豐原陽明市政大樓地下一樓男女廁所，市府配合污水下水道接管，因維護及經費考量計畫封閉廁所，地下一樓餐廳業者及洽公民眾將需到一樓上廁所，立委陳清龍接獲民眾陳情，服務處執行長連小華日前邀市府相關單位會勘，連小華表示，技術性能克服的問題，市府便宜行事，讓所有人不便；陳清龍說，做決策不是只要自己方便就好，服務便民也應該是決策考量的重點。

台中市水利局正在陽明市政大樓附近進行污水下水道工程，預計陽明市政大樓明年接管，市府配合污水下水道接管，計畫將地下一樓的男女廁所封閉填平，地下一樓餐廳業者及洽公民眾將來需到一樓上廁所；餐廳業者及民眾表示，如果急上廁所，地下一樓沒廁所很不方便。

立委陳清龍接獲民眾陳情，服務處執行長連小華日前邀市府相關單位會勘，連小華說，請教專業人士得知，污水下水道接管，技術上可以克服，不需封閉地下一樓廁所，市府執意便宜行事，她說公務員只求自己方便，排除其它可行方案，不顧洽公民眾方便問題。

市府秘書室廳舍科表示，市府經評估地下一樓廁所，主要為餐廳業者固定的時間使用，一般停車到地下室民眾還是會上一樓廁所，使用效益不高，若維持地下室廁所，需採機械式排接污水管線，封閉地下室廁所則可直接從一樓採動力接管，節省經費，後續的維護運作會更便捷、穩定有效率。

陳清龍說，廁所全部封閉是最方便、最快做法，卻沒考慮洽公民眾方便需求，他說政府做決策，不是只要自己方便好做就好，服務便民也應該是決策考量的重點。

豐原 陳清龍 廁所

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