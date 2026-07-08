南投孕產衛教 導入AR、遠距指導

南投偏鄉交通不便，孕婦就醫諮詢受限，今年導入ＡＲ（擴增實境）互動式孕產衛教結合遠距指導觀察胎動、哺乳姿勢、寶寶照護等，即時向專業人員線上諮詢。

衛生局表示，上半年已有一百廿四名孕產婦完成ＡＲ衛教體驗，另有四人接受遠距衛教指導。

衛生局指出，南投縣幅員遼闊，偏鄉醫療資源缺乏，交通也不便，孕婦就醫諮詢也受限，衛生局為此與南投縣助產師（士）公會合作，今年導入「ＡＲ互動式孕產衛教」及「遠距衛教指導」雙軌服務，將傳統紙本衛教升級ＡＲ沈浸式數位學習。

孕產婦透過ＡＲ（擴增實境）互動衛教在線上觀看學習胎動觀察、哺乳姿勢、寶寶照護等，並結合遠距衛教指導，即時與專業人員連線諮詢，突破地理限制，讓偏鄉孕產婦在家中或鄰近據點就能獲得專業照護。衛生局今年積極將創新ＡＲ互動及遠距衛教服務，推展導入至全縣各產檢院所，並加強輔導高風險孕產婦個案。

南投縣助產師（士）公會理事長徐顥榕表示， ＡＲ互動式衛教能讓孕產婦更直觀理解孕期保健、育兒技巧及新生兒照護重點，搭配遠距專業指導，有助提升學習成效與照護品質，並減少孕產婦往返醫療院所的時間及身體負擔。

衛生局長陳南松說，未來將持續擴大服務量能，結合在地醫療與專業資源，採「孕產婦精準照護」及「兒童全面篩檢」雙軌策略，從孕期風險管理到兒童成長監測，分級照護與資源整合，逐步縮小偏鄉及弱勢家庭的健康落差。