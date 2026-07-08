台中國際會展中心旁土地 3度流標

台中國際會展中心今年三月開幕，成為中台灣國際商展的熱門地點，不過緊鄰會展中心的經貿段六、八地號土地，市府多次嘗試招商皆流標，仍在積極拜訪潛在廠商，盼盡快上網公告；目前該地交由交通局整地，作為會展中心和台中綠美圖的臨時停車場。

經濟發展局指出，水湳經貿段六、八地號地上權招商案面積合計三點八六公頃，鄰近會展中心，未來可以作為大型百貨商場、國際級飯店，具備優越的區位條件與開發潛力，市府二○二四年初公告招商，設定地上權七十年、權利金底價九十三點八三億元。

中市府二○二四年初首次公告招商無人投標，二○二五年中第二次公告招商，地上權時間與權利金不變，放寬開發限制，然而再度流標；市府二○二五年底再次修正條件第三次公告招商，今年六月第三次流標。經發局指出，主因是近年營建成本攀升，開發初期需投入大量資金，業界投資態度普遍保守。

經發局表示，六月初流標至今，市府還在積極拜訪潛在的投資廠商，了解當前的市場意見與廠商顧慮，並配合超巨蛋開發、周邊商業發展與整體景氣變化，檢討招商策略，盼盡快重啟招商；六、八地號土地目前交由交通局整地，暫且作為國際會展中心和綠美圖的臨時停車場。

國際會展中心目前營運的東側展館是市府自行出資興建，屬於國際會展中心一期展館，二期展館位於東側展館南北兩側，基地面積三點五八公頃，已由行政院核定經濟部負擔全額六十點三億元興建經費、市府提供價值一○五點八億元的土地，設定地上權七十年開發。

經發局表示，二期工程由經濟部委託台中市政府建設局代辦，今年五月建設局招標統包工程，預計明年動工，工期六年，完工後可再增加約二千一百個攤位，加上一期展館，共四四六○個攤位，進一步擴大會展中心的規模。