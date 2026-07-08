配套不足 烏日展覽館 約滿拆除活化

台中烏日高鐵特區地標建築「台中國際展覽館」（烏日展覽館）經營近九年，中市府日前啟動拆除工程，預計九月底完成，交給地政局活化。傳產業者認為，國際展覽館作為會展中心配套不足，的確無保留必要；議員則擔心，拆除國際展覽館會將國內展市場拱手讓人。

經濟發展局長張峯源說明，台中國際展覽館二○一七年六月啟用，是市府為銜接台中國際會展中心興建期間的臨時展館，近九年舉辦食品、旅遊、文創、機械及各類工商展覽等多元展會，提供中部地區重要展覽場域，也為地方創造更多商機，如今台中國際會展中心啟用，國際展覽館已完成階段性任務。

張峯源指出，位於水湳經貿園區的國際會展中心具備更完善的展覽及會議空間，可提供大型國際展覽、會議及產業交流活動；市府將持續以國際會發揮土地最大效益。

台灣手工具同業公會榮譽理事長賴亮孜認為，如工具機和手工具機都是外銷導向，不是內銷市場，工具機展兩年辦一次即可，沒有必要設立常設展出地點，現在台灣許多縣市都在籌辦會展，比如桃園和台南，量能只會愈來愈多，沒有必要留下烏日展覽館。

台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲表示，烏日展覽館周邊配套不足，從台中會展中心接駁有段距離，館內甚至連廁所都不夠，沒有留下的必要；烏日展覽館鄰近高鐵、台鐵與捷運站，有三鐵共構的優勢，早幾年若把會展中心規畫在那裡會很恰當，現在談已經太晚。

議員曾威指出，烏日展覽館主要面向國內展，如食品、寵物、旅展等等，和國際會展中心面向國際展稍有不同，加上水湳目前尚無完善的軌道建設，現在國內展幾乎轉往台北市南港展覽館等其他展館，市府在沒有其他配套的情況下拆除，等於將國內展的商機「拱手送人」，相當可惜。

議員李中表示，台中國際會展中心已經啟用且由外貿協會經營，未來還有二館可提供廠商辦展；位於烏日的台中展覽館，若市府無規畫其他用途，也可考慮提供民間租用舉辦大型活動。

經發局表示，台中國際會展中心開幕後面向多元，目前已經排到五十五個檔期，涵蓋國內外商展，不用擔心國內展場域不足的問題。