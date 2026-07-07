強颱巴威逼近中市府提前管制雪山坑 有人無視警示擅闖

強颱「巴威」逼近台灣，台中市府已請和平區公所今天上午在道路入口設置告示牌及紐澤西護欄等警示設施，全面管制通往雪山坑步道及熱門景點「巨人之手」路段，避免民眾誤入高風險區域。仍有民眾發現部分車友無視警示，擅自騎車闖入山區，市府呼籲民眾切勿心存僥倖、冒險入山，以免發生意外、造成憾事。

台中市民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕已指示市府團隊全面啟動防颱整備，提前完成防災部署；民政局也透過各區里鄰系統啟動防災應變機制，強化災害預警、道路巡查及基層通報，全力降低颱風可能造成的災害與損失。

吳世瑋指出，和平區達觀里雪山坑產業道路（農中和201）自6月25日起受連續豪大雨影響，1.5公里處已多次發生大規模邊坡崩塌，山區邊坡含水量高，若再遇強風豪雨，恐引發落石、坍方或土石流等複合型災害。

強颱來襲前夕，為保障民眾安全，市府已請和平區公所今天上午在道路入口設置告示牌及紐澤西護欄等警示設施，全面管制通往雪山坑步道及熱門景點「巨人之手」路段，避免民眾誤入高風險區域。

吳世瑋表示，雪山坑步道及「巨人之手」周邊地形陡峭，近期已出現明顯崩塌情形，若遇強風豪雨，落石、坍方及土石流風險將大幅增加，目前相關產業道路已實施管制，且仍有巨石掉落之虞；今天有民眾發現部分車友無視警示，擅自騎車闖入山區，他呼籲民眾切勿心存僥倖、冒險入山，以免發生意外、造成憾事。