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中央核定彰化6項治水工程 投入17億元改善淹水熱點

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對彰化縣易淹水熱點及急需改善區域，中央核定「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」第一批次6項重要治水工程，總經費達17億2400萬元。圖／縣府提供
針對彰化縣易淹水熱點及急需改善區域，中央核定「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」第一批次6項重要治水工程，總經費達17億2400萬元。圖／縣府提供

因應極端氣候帶來的短延時強降雨挑戰，針對彰化縣易淹水熱點及急需改善區域，中央核定「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」第一批次6項重要治水工程，總經費達17億2400萬元，並在今年先行核撥工程及用地取得等前期經費。

這6項重要治水工程，包括「鹿港排水幹線－鹿港抽水站工程」、「洪堀寮排水（第一期）治理工程」、「卓乃潭排水支線（第一期）治理工程」、「瓦瑤排水（第二期）治理工程」、「埤腳排水滯洪池工程」及「港後排水（第一期）治理工程」等。

縣府表示，將透過抽水設施增設、排水瓶頸改善、滯洪空間建置及河道整治等措施，全面提升區域排洪能力，有效降低豪雨期間積淹水風險，強化地方防洪韌性，保障民眾生命財產安全。

縣長王惠美表示，近年受氣候變遷影響，極端降雨日益頻繁，治水工作必須超前部署。縣府把握中央補助契機，已責成水利資源處加速完成工程規劃設計、用地取得及相關行政程序，並盡速發包施工，確保工程如期如質完成，提升防洪韌性，守護鄉親生命財產安全。

強颱「巴威」來勢洶洶，民進黨彰化縣長候選人、立法委員陳素月今天邀請經濟部水利署長林元鵬等人，前往社頭鄉、埔鹽鄉、福興鄉及鹿港鎮，視察排水系統及防洪治理工程，盤點地方防汛整備情形以做好各項防颱準備。

陳素月表示，彰化縣內仍有不少排水系統因年久失修或排洪能力不足，每逢豪雨便容易積淹水，亟需加速整治與改善，因此，她特別邀請水利署南下，除關心彰化治水工程進度外，也全面檢視防汛整備情形，希望透過中央與地方合作，降低颱風及極端氣候帶來的災害風險。

鹿港每逢大雨常會淹水，陳素月也將水門抽水站列為視察重點，陳素月指出，鹿港老街因地勢低窪，近年飽受極端強降雨影響，排水負荷沉重，因此向水利署爭取抽水站改建及設備更新經費，希望透過提升抽排能力，有效改善鹿港地區積淹水情形。

民進黨彰化縣長候選人、立法委員陳素月（右5）今天邀請經濟部水利署長林元鵬（右4）等人，前往社頭鄉、埔鹽鄉、福興鄉及鹿港鎮，視察排水系統及防洪治理工程。圖／陳素月服務處提供
民進黨彰化縣長候選人、立法委員陳素月（右5）今天邀請經濟部水利署長林元鵬（右4）等人，前往社頭鄉、埔鹽鄉、福興鄉及鹿港鎮，視察排水系統及防洪治理工程。圖／陳素月服務處提供

彰化 中央 淹水

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