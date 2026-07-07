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南投縣政府人事大風吹 文化、觀光、消防5官員大調動

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為南投縣政府各局處長出席縣務會議。記者賴香珊／攝影
圖為南投縣政府各局處長出席縣務會議。記者賴香珊／攝影

南投縣政府傳出府內人事將「大風吹」，因文化局長懸缺已久，觀光處長陳志賢將調任接替，縣長許淑華今天證實並表示，為因應離退潮進行人事調整，觀光處長由副處長林秀美陞任，消防局長則將由副局長洪超倫陞任，16日將公開布達。

前文化局長林榮在縣府曾任民政處長、社勞處長等職於府內服務長達14年，去年因個人規畫於8月1起離職，歸建中興大學中文系任教，文化局長一職則由該局副局長李玉蘭代理，而局長懸缺至今，近期傳出將由觀光處長陳志賢調任接替。

針對傳出縣府人事將「大風吹」，縣長許淑華今證實，7月16日府內將有一波人員退休潮，其中不乏局處長職務，因此文化局長同步異動調整，由觀光處長陳志賢調任接替，觀光處長由副處長林秀美陞任，副處長由觀光開發科長溫銘忠陞任。

此外，消防局長劉興傑奉令屆齡退休，由該局副局長洪超倫陞任，而其副局長職務將透過外補方式進行；另新聞及行政處副處長施東憲也屆齡退休，副處長將由觀光處觀光推廣科長黃山陞任，卸、新任處長職務交接典禮預計7月16日舉行。

南投 許淑華 文化局

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