鍋烤節帶動台中鍋烤熱潮 西屯、北屯、南屯成三大鍋烤熱區

「2026台中鍋烤節」店家招募持續升溫，根據最新報名資料統計，截至目前已有超過500家業者響應，其中西屯區、北屯區及南屯區成為台中三大鍋烤熱區，合計247家店家參與，占整體報名店家近半數。

台中市政府經濟發展局表示，三大行政區匯聚大型品牌及巷弄美食，充分展現台中鍋烤產業兼具品牌實力與在地特色的多元魅力，也反映鍋烤節帶動城市餐飲消費的熱絡商機。

經發局指出，西屯區以96家店家暫居全市第一，其中約六成四為火鍋業者；北屯區89家緊追在後，與西屯僅相差7家，同樣以火鍋店為主；南屯區則以62家位居第三，其中燒烤店有24家，為前三大行政區中燒烤店比例最高，呈現火鍋、燒烤雙軸並進的餐飲特色。

經發局表示，從目前的報名情形觀察，各行政區皆以火鍋店為最大宗，其次為燒烤及蔬食餐廳；不論是大型連鎖品牌或深受饕客喜愛的巷弄美食，報名比例都相當接近。

尤其西屯、北屯品牌店家與特色小店並存，南屯則聚集較多知名品牌，展現台中鍋烤市場兼具品牌聚落與在地特色美食的產業優勢，也讓民眾能一次品嚐不同風格的鍋烤料理。

經發局提醒，「2026台中鍋烤節」將於7月14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP展開全民票選，今年除祭出300組萬元鍋烤券及汽車大獎外，也加碼推出店家體驗券等多項好禮，邀請全國民眾暑假來台中享受鍋烤美食。

經發局補充，目前人氣票選店家及專業評選店家招募持續進行至7月13日止，歡迎鍋物、燒烤及蔬食業者踴躍加入合作店家行列，把握活動帶來的人潮與商機。

而參與專業評選的店家，更有機會登上知名節目《飢餓遊戲》，向全國民眾展現台中鍋烤特色，進一步提升品牌知名度與市場競爭力。相關報名資訊，可至人氣票選店家報名(https://www.surveycake.com/s/YV7bA)，及專業評選徵件報名(https://www.surveycake.com/s/vAAL8)查詢，歡迎全台鍋烤業者踴躍參與，共同打造今夏最盛大的鍋烤美食盛會。