烏日高鐵地標將消失！台中國際展覽館「拆了」 土地活化引烏日人關注

台中烏日高鐵特區地標建築「台中國際展覽館」經營近9年，吸引大批民眾參觀，如今正式走入歷史。該館完成銜接台中國際會展中心興建期間的階段性任務，委託經營契約已屆滿，預計9月底前完成場地整理，後續將點交地政局土地活化利用，引發烏日人關注。

經發局長張峯源昨赴現場視察拆除進度，要求施工單位落實工地安全及環境管理，確保工程順利完成。

張峯源說明，台中國際展覽館2017年6月啟用，是市府為銜接台中國際會展中心興建期間的臨時展館，近9年來舉辦食品、旅遊、文化創意、機械及各類工商展覽等多元展會，不僅提供中部地區重要展覽場域，也陪伴台中產業發展、累積會展能量，為地方創造更多商機，如今隨著台中國際會展中心正式啟用，已順利完成階段性任務。

張峯源指出，位於台中水湳經貿園區的台中國際會展中心具備更完善的展覽及會議空間，可提供大型國際展覽、會議及產業交流活動使用，提升台中會展產業競爭力，帶動會展經濟及城市發展。市府也將持續以會展中心為核心，打造中台灣最具競爭力的國際會展平台，強化台中作為中台灣經濟樞紐及國際會展城市的重要地位。

經發局說明，台中國際展覽館委託經營契約於今年6月14日屆滿，受託營運廠商永佳國際興業公司已依契約辦理建築物及相關設施拆除，預計9月底完成拆除及場地整理，後續將點交地政局配合市府整體規劃辦理土地活化利用，發揮土地最大效益。

經發局強調，施工期間將持續督導施工單位落實工地安全、交通維持及環境管理措施，降低施工對周邊居民及用路人的影響，確保拆除工程安全、順利完成。

台中國際動漫節在台中國際展覽館登場，吸引大批漫迷朝聖。聯合報系資料照

台中市經發局長張峯源（左）昨視察國際展覽館拆除情況。圖／台中市政府提供

今年在台中國際展覽館登場的台中國際夏季旅展吸引人潮參觀。聯合報系資料照

今年在台中國際展覽館登場的台中國際夏季旅展吸引人潮參觀。聯合報系資料照

台中國際動漫節在台中國際展覽館登場，大批漫迷排隊排到高鐵東路。聯合報系資料照