巴威颱風來勢洶洶 彰化防汛利器「活動式防水擋板」開放借用

過去為因應颱風及強降雨，民眾都只能依賴沙包防範水淹，此次面對來勢洶洶的巴威颱風，彰化縣政府準備「活動式防水擋板」的防汛新利器，對於淹水潛勢地區或有防汛需求的民眾，可就近向在地公所提出申請借用，共同構築自主防汛防線。

縣府水資處表示，過去面對颱風或豪雨，民眾傳統只能依賴沙包，但沙包過於笨重、堆疊耗時、儲存不易，容易破損消耗等缺點，對年長者或弱勢家庭而言，負擔沉重。

水資處表示，鑑於近年極端氣候加劇，短延時強降雨頻率大幅增加，為保障縣民生命財產安全，提升社區防災能力，縣府新購置的「活動式防水擋板」，兼具輕便與高效能，可重複清洗且長期循環使用的防水擋板，不僅大幅減輕堆疊沙包的體力負擔，組裝速度更比傳統沙包快上數倍。

水資處表示，「活動式防水擋板」採用L型彎板設計，每片重量僅約6公斤，單人即可輕鬆完成組裝。如遇颱洪、強降雨時，地表逕流排水不及，可快速設置防水擋板，臨時性阻絕水流，降低淹水風險，適合部署於大樓地下室車道出入口、沿街店面及低窪住宅門口等。

水資處表示，為確保汛期期間資源運用效益最大化，民眾或社區管委會可評估自身周邊環境，如有防汛使用需求，即日起，可向所在地公所申請借用防水擋板。