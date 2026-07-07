台中鍋烤節超過500家業者響應 經發局統計這3區占近半數是熱區

「2026台中鍋烤節」店家招募升溫，台中市政府經發展統計最新報名資料，截至目前已有超過500家業者響應，其中西屯區、北屯區及南屯區成為台中三大鍋烤熱區，合計有247家店家參與，占整體報名店家近半數。經發局長張峯源說，三大行政區匯聚大型品牌及巷弄美食，充分展現台中鍋烤產業兼具品牌實力與在地特色的多元魅力，也反映鍋烤節帶動城市餐飲消費的熱絡商機。

張峯源說，據統計，西屯區以96家店家暫居全市第1，約六成四為火鍋業者。北屯區89家緊追在後，與西屯僅相差7家，同樣以火鍋店為主。南屯區則以62家位居第3，其中燒烤店有24家，為前三大行政區中燒烤店比例最高，呈現火鍋、燒烤雙軸並進的餐飲特色。

經發局表示，從目前報名情形觀察，各行政區皆以火鍋店為最大宗，其次為燒烤及蔬食餐廳。不論是大型連鎖品牌或深受饕客喜愛的巷弄美食，報名比例都相當接近。尤其西屯、北屯品牌店家與特色小店並存，南屯則聚集較多知名品牌，展現台中鍋烤市場兼具品牌聚落與在地特色美食的產業優勢，也讓民眾能一次品嚐不同風格的鍋烤料理。

經發局說，「2026台中鍋烤節」將在7月14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP展開全民票選，除了祭出300組萬元鍋烤券及汽車大獎外，也加碼推出店家體驗券等多項好禮，邀請全國民眾暑假來台中享受鍋烤美食。

目前人氣票選店家及專業評選店家招募持續進行至7月13日止，歡迎鍋物、燒烤及蔬食業者踴躍加入合作店家行列，把握活動帶來的人潮與商機。參與專業評選的店家，更有機會登上知名節目「飢餓遊戲」，向全國民眾展現台中鍋烤特色，進一步提升品牌知名度與市場競爭力。

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