梨山有農民近期電費從2千多暴增至12萬元 台電梨山服務所說明

台中市梨山地區多位農民最近收到近一期電費通知，發現電費暴增，有人原本一期1500元暴增到2萬多元，有人從2千多元暴增至12萬元，農民詢問台電梨山服務所，台電梨山服務所表示，夏季電費較高，部分用戶電費暴增，因偏遠山區抄表困難，有抄表員以前以估算方式，今年5月起，台電要求必需實際抄表，將之前的度數重新一起計算，梨山服務所強調，少算的會補足、多算的會在下一期扣減給用戶。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，他最近接獲多位農民陳情，最近一期電費暴漲，有人原本每期2千元多，這期暴增到12萬多元，羅進玉說他家電費也從1500多元，這期增加至2萬多元。

羅進玉表示，山區偏遠，有些農戶住處需搭流籠才能抵達，台電人員以前可能沒有實際到場抄表，而以之前的電費估算，最近更換新的電表後，之前的用電量一次累計，才造成這種電費暴增。

台電梨山服務所說明，部分用戶電費突暴增是因為以前用的電少算，這一次補足，並非算錯，會針對這些用戶逐一打電話說明；台電表示，電費計算有級距，是不是對用戶不利？台電會重新用合理的平均用電方式，對用戶有利的方式重新計算一次，不會造成用戶損失，若電費一次暴增太多，用戶無法一次繳納，可到梨山服務所辦分期付款。