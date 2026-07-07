大肚和美跨河橋梁合龍 10月通車

總經費高達卅二億元，串聯台中大肚、彰化和美的跨越大肚溪橋梁新建工程，施工進度已達百分之九十三，昨天舉辦合龍儀式，預定今年十月底主線通車。完工後，大肚與和美間原需繞行約卅分鐘時間縮短為三分鐘，為中彰生活圈與經濟發展創造顯著效益。

「台中大肚─彰化和美跨河橋梁工程」由台中市政府施工，全長約一千四百四十公尺、寬廿二公尺，橋面規畫雙向四車道、二個機車專用道，並在下游側規畫人行及自行車共用道，銜接台中市大肚區文昌路與彰化縣和美鎮台六十一乙線。

工程在二○二三年元月開工，目前辦理橋面中央分隔島及大肚與和美端道路工程施作，橋面昨天完成合龍，包括國民黨台中市長參選人立法院副院長江啟臣、民進黨彰化縣長參選人陳素月，以及彰化縣副縣長周傑、台中市建設局長陳大田、立委謝衣鳯等人到場見證。

藍綠對工程各有交鋒，江啟臣強調，以盧秀燕市長為首的「台中隊」，積極發揮區域治理領頭羊角色，打破行政本位主義，與彰化縣政府及中央攜手合作，是凝聚共識的典範之作，尤其大橋克服水下障礙、維持優美線形且進度超前，要特別感謝市長盧秀燕、彰化縣長王惠美以及全體施工團隊的傾力趕工。

陳素月表示，大肚和美橋總工程費約卅二億元，由台中市政府與彰化縣政府各負擔百分之五十。其中，彰化端透過交通部公路局補助約十二億餘元，台中端則透過內政部國土管理署補助近十三億元，中央投入總經費占約四分之三，是中央大力支持地方重大交通建設，加上在地立委持續發聲支持，大幅減輕地方政府財政負擔。

新橋完成後，不僅大幅縮短交通距離，同時可舒緩大度橋及中彰大橋交通壓力，串聯台中及彰化周邊道路，實現「中彰卅分鐘生活圈」目標。