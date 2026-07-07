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天主教台中教區聖采琪弦樂團 義國巡演

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
教宗良十四世與天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團團員合影留念。圖／靜宜大學提供
教宗良十四世與天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團團員合影留念。圖／靜宜大學提供

獲選為外交部「台灣文化在歐洲二○二六」訪演團隊，並受邀參與宗座國際聖母學院八十周年校慶演出的天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」，今年六月中旬到義大利展開音樂文化交流巡演。四十五名八至八十歲團員，以弦樂、聖樂及台灣民謠，將台灣文化與信仰透過音樂帶上國際舞台。

樂團在教宗良十四世公開接見活動中，向逾二萬名世界各地朝聖者演奏台灣經典旋律，讓世界聽見台灣。天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，巡演參與教宗良十四世在聖伯多祿廣場的公開接見活動，他向教宗介紹來自台中的聖采琪聯合弦樂團，分享樂團長期以音樂傳遞台灣文化與信仰精神的使命。

樂團在教宗公開接見時，演奏「天黑黑」、「月亮代表我的心」等曲目，逾二萬名朝聖者聽見來自台灣的旋律，並同步直播到世界各地。教宗親臨接受並感謝團員代表致贈禮物，與團員合影留念。樂團更先後到宗座國際聖母學院、宗座科學院、羅馬聖西維斯德教堂、聖依納爵堂及蒂沃利主教座堂等演出。

蘇耀文主教表示，聖采琪聯合弦樂團長期秉持「用音樂傳遞愛、希望與和平」的使命，團員來自學生、家長、社會人士及音樂愛好者，跨越不同的年齡層與背景，因共同熱愛音樂及服務精神而凝聚。多年來，持續深入教會、校園及社區演出，透過音樂服務人群，也讓更多人體會藝術與信仰交融的力量。

台中 外交部 良十四世

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