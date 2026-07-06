「中友翻轉動漫祭」登場 一中街商圈動漫快閃現大批人潮

暑假到了，中友百貨舉辦的「中友翻轉動漫祭」登場，無論是Coser見面會及一中街快閃活動都吸引大批動漫迷朝聖，同時還結合台中家商角色扮演社、僑泰高中動漫社、大甲高中御宅研究社等學生社團一起登場，走進一中街商圈展開動漫快閃。

活動隊伍沿著一中街商圈快閃巡遊，沿途與民眾熱情互動，不少遊客主動加入拍照、打卡分享，讓動漫文化走出展場、融入街區，也成功帶動商圈人潮與暑假消費熱度，展現中友百貨攜手一中商圈共同打造暑假觀光亮點的成果。

為響應公益，中友百貨此次亦攜手家扶基金會募集發票。只要捐贈2張發票即可獲得氣泡飲料1罐，捐贈5張即可獲得限定版動漫資料夾，吸引許多民眾熱情響應。更有動漫迷一次捐出90張電子發票，以實際行動支持公益，讓動漫文化不僅帶來歡樂，更將愛心傳遞給需要幫助的孩子。現場氣氛熱烈，也展現動漫迷滿滿的公益能量。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭邁入第9屆，每年吸引超過10萬人次參與，已成為中部最具代表性的動漫盛會。希望透過動漫活動串聯一中商圈，讓人潮相互導流，實踐企業與社區商圈共好的永續理念。

他說，除了翻轉動漫祭外，還將陸續推出「名偵探柯南」、「孤獨搖滾！」、「東京卍復仇者」及「JOJO的奇妙冒險」原畫展等多場人氣動漫活動，打造中部暑假最具話題性的動漫盛典，邀請全台動漫迷一起感受二次元魅力。