護肝要趕快…免費腹部超音波彰化縣限額200人 7月9日開放網路報名

每年7月28日是世界肝炎日，台灣全民腹超運動「今年超了沒？」邁入第六年，彰化場在衛福部彰化醫院舉辦，7月9日上午8點開放網路報名，限額40歲以上200人參加。名額有限，保護肝臟健康應及時。

彰化醫院肝膽胃腸科主任楊智超今表示，肝臟是沉默的器官，從臨床經驗可以發現很多人出現症狀時才知道肝臟生病，往往已經後期，造成很多遺憾，腹部超音波是早期發現肝病最好的檢查工具，可同時檢查位於腹部的膽、胰、脾、腎等重要器官。

楊智超指出，「主動篩檢、積極追蹤、及早治療」是預防肝硬化及肝癌的關鍵，尤其B、C型肝炎患者，應該每半年做一次腹部超音波檢查；45歲以上民眾，右上腹不適者也最好要安排腹超檢查。

彰化醫院肝病防治小組表示，肝病防治學術基金會在愛心人士挹注支持下，推動全民腹超運動「今年超了沒？」免費幫民眾做超音波檢查，活動對象為40歲以上民眾，7月9日上午8點起，可到彰化醫院官網或臉書或海報上掃描QRcode報名，不接受電話及現場報名。

成功報名者7月19日依報名預約時段，攜身分證到彰化醫院一樓第一診區報到。要注意，檢查前要空腹4至6小時，若因身體狀況需要，可服藥及少量餐點。彰化醫院建議配戴口罩。