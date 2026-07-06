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彰化員林市信義巷「逢雨必淹 淹水必救」 市公所提改善計畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣消防局動用膠筏今緊急撤離員林市信義巷居民，外界以為員林市淹水問題很嚴重，令市公所相當頭痛。圖／民眾提供
彰化縣消防局動用膠筏今緊急撤離員林市信義巷居民，外界以為員林市淹水問題很嚴重，令市公所相當頭痛。圖／民眾提供

彰化縣員林市信義巷公園預定地地勢低窪逢雨必淹，今年6月27日消防員再度出動救生艇載出居民，成為全縣唯一救生艇到淹水區出任務的難救案件，令市公所相當頭痛，已行文土地管理單位國立崇實高工盡快協助占用戶遷出，並規畫育英路排水系統紓解水患。

縣政府在員林市投入數億元先後興建圓林園和龍燈兩大滯洪池、重新闢建或加寬新生路、南昌路、鄰近員林高中的靜修路路段、南平路、大同路的排水系統，在短延時強降雨把雨水排入滯洪池以降低低窪區域淹水機率，豪大雨雖造成淹水，但雨勢轉小及停雨即積水很快退去。

6月27日凌晨到上午8點前豪大雨，及至上午7點多員林市信義巷積水最深達到大腿，遠高於比其它低窪路段和區域，當地居民9人消防救生艇救出，市公所設置臨時緊急避難所，上午約10點淹水消退，居民徒步返家清理家園。不過居民搭乘救生艇撤離的消息傳播開來，市公所接獲各界關心，以為員林市災情嚴重。

員林市公所對於信義巷低窪地區年年上演「逢雨必淹，淹水必救」感到無奈，大雨後行文土地管理人崇實高工，釐清那片土地被徵收後，已是崇實高工應管理，而非「公園目的主管機關」員林市公所，市公所希望崇實善盡地主權責協助信義巷低窪地區的占用戶遷出。

崇實高工今表示，每年發公文請占用戶遷離，近日申請鑑界，先確定界線後再次公告，才可搬動無主物品，至於淹水的事請縣政府幫忙改善排水系統。

縣政府水利資源處回應，員林市公所已提報育英路排水系統改善計畫，信義巷原無排水銜接育英路排水系統，將增建排水道，希望從根本解決崇實低窪地淹水的問題。

淹水 員林 彰化縣

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