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大坑獨角仙疑遭濫抓 中市府：屢勸不聽最高罰6000

中央社／ 台中6日電

台中市大坑9號步道旁種有光蠟樹，夏季樹上爬滿獨角仙的情景被稱為「甲蟲星球」。今年疑有人抓取獨角仙導致數量驟減。台中市觀旅局今天表示，勸導不聽將開罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

台中市北屯區大坑步道每逢假日吸引民眾前往遊憩。9號步道種植光蠟樹，夏季常爬滿獨角仙，一旁還有長腳蜂、白蛺蝶、豹紋蝶等昆蟲圍繞，民眾稱呼為「甲蟲星球」，吸引甲蟲迷前往朝聖。

有民眾日前到9號步道卻發現，今年的獨角仙數量減少，步道張貼一張海報，海報中提到「獨角仙都被抓走了」，希望遊客不要任意捕捉，讓明年的光蠟樹再度重現獨角仙爬滿樹，與其他昆蟲互動的夏日盛況。

對此，台中市觀旅局透過文字稿表示，經查民眾抓獨角仙的位置位於公園用地範圍內，已請巡查人員立即勸導，如後續仍勸導無效，將協同建設局以台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例中，傷害動植物的相關規定，可處新台幣1200至6000元罰鍰。

獨角仙 台中市 大坑步道

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