南投停辦跨年後更狂 青年音樂節勇奪國際雙金大獎

南投縣自2024年起停辦跨年晚會，改辦音樂節，縣府今年將活動聚焦青年學子，新設立的青年發展所創新多元籌辦，推出「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」頗受好評，更一舉勇奪美國繆思設計獎（MUSE Creative Awards）雙金獎肯定。

南投縣過去每年舉辦跨年晚會，但因活動經費有限，對比其他縣市，演出卡司、場地等總是差強人意，縣長許淑華決定自2024年起停辦跨年，並錯開重大節慶時間，當年度改辦「南投山谷迴響音樂節」，今年活動再轉型，更聚焦青年學子。

縣府指出，「南投山谷迴響音樂節」為文化局、社勞局跨單位舉辦，但今年轉型更聚焦青年學子，因此交由前年才新設立的社勞局青年發展所主辦籌畫，創新多元將舞台、生活與文化巧妙融合，打造「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」。

由於，該音樂節不只是一場音樂活動，而是以青年為策展主體，結合音樂演出、青年品牌市集、地方特色體驗、親子互動設施及青年政策推廣等內容，透過跨域合作模式，讓青年走進公共參與及城市治理的場域，更友善親子藉此向下扎根。

「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」今年5月首次登場，吸引約3萬人次參與，近期更勇奪美國繆思設計獎「體驗設計與活動（Experiential &Event）」及「品牌內容及世代行銷（Branded Content & Age-group Marketing）」兩項金獎肯定。

南投縣長許淑華今表揚獲獎團隊，她說，縣府讓跨年晚會轉型為更有特色的活動，今年由青發所首辦音樂節，就創下南投青年品牌活動首次同時榮獲雙項國際金獎的紀錄，讓世界看見南投青年參與公共事務、文化創新及地方創生的豐沛能量。

「南投青探號！嶄露投角音樂節」今年勇奪美國繆思設計獎（MUSE Creative Awards）雙金獎肯定。圖／南投縣政府提供

南投縣自2024年起停辦跨年晚會，今年改辦推出「南投青探號！嶄露投角音樂節」。圖／南投縣政府提供

「南投青探號！嶄露投角音樂節」今年勇奪美國繆思設計獎（MUSE Creative Awards）雙金獎肯定。記者賴香珊／攝影

「南投青探號！嶄露投角音樂節」今年勇奪美國繆思設計獎（MUSE Creative Awards）雙金獎肯定。圖／南投縣政府提供