南投市首屆傳統市場藝術節7/18登場 結合文化觀光

南投市公所第1屆傳統市場藝術節18日登場，活動集結攤商美食、市場中的獨立書店、茶薰六感體驗、懷舊童玩闖關、主題論壇等，盼使市場成為結合文化、觀光與地方創生的平台。

南投縣南投市公所18日、19日在樹德半山夢工廠舉辦「傳統市場藝術節」，結合傳統市場攤商、名人論壇、茶薰六感體驗、闖關遊戲等，邀民眾一起感受傳統市場溫度與魅力，其中打造「質感市場攤商專區」，讓傳統市場不只買菜，也是具文化感、觀光感的交流場域。

市公所今天對外宣傳表示，現場將集結南投公有零售市場、中興第一市場、中興第三市場、草屯公有零售市場特色攤商參與，包含新鮮蔬果、肉乾、碗粿、意麵、滷味、咖啡、甜點等人氣美食，還有踩高蹻、呼拉圈、打彈珠、丟沙包、戳戳樂等懷舊童玩闖關遊戲。

南投市長張嘉哲說，以「來市場泡茶」為亮點，邀南投縣松嶺茶藝文化協會帶來獨特「茶薰六感體驗」，讓民眾在茶香中放鬆身心；18日名人論壇以「傳統市場及城市發展」為主題，從城市發展、市場文化及青年參與等面向，探討傳統市場更多發展可能。