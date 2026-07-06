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「大肚和美橋」合龍 江啟臣：助大肚山黃金縱谷與彰化產業聚落結合

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮。圖／江啟臣提供
連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮。圖／江啟臣提供

連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮，整體工程進度截至今年6月底已達93.469%，穩定超前，預計10月底全線通車。國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今出席致詞說，這座橋讓地方期盼了整整20年，過去民眾往來繞行超過10公里，未來通車後，兩地原本超過30分鐘的車程將大幅縮短至只要3分鐘，效益不光是大肚跟和美，更是台中市與彰化縣兩個生活圈的共榮與共享，啟用後將全面帶動中台灣的進步與發展。

江啟臣說，大肚和美橋由台中市政府與彰化縣政府對等分擔經費，並獲得中央全力補助。以盧秀燕市長為首的「台中隊」積極發揮區域治理領頭羊的角色，打破行政本位主義，與彰化縣政府及中央攜手合作，讓兩縣市齊心推動的重大建設能順利落成、開花結果，是「中台灣區域治理平台」凝聚共識的典範之作，

他說，大肚和美橋能克服水下障礙、維持優美線形且進度超前，要特別感謝台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美以及全體施工團隊的傾力趕工。希望未來捷運綠線南延至彰化進度能夠加速，為中彰地區提供更多的服務量能。並能透過完善交通串聯區域發展，將台中大肚山黃金縱谷與彰化產業聚落緊密結合，攜手共創中台灣智慧製造的經濟奇蹟，讓世界看見臺灣的硬實力。

大肚和美橋計畫主橋長度1440公尺，含引道則總長達1690公尺，橋寬22公尺，規劃雙向共4線汽車道、2線機車優先道及自行車與人行共用道。該案斥資總經費32億元打造，由台中市政府、彰化縣政府各分攤50%並獲得中央全力補助。

連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮。圖／江啟臣提供
連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮。圖／江啟臣提供

連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮。圖／江啟臣提供
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江啟臣 彰化 台中

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