大肚和美跨河橋梁工程今合龍 已完成93%預定今年10月通車

總經費高達32億元，串連台中大肚、彰化美的跨越大肚溪橋梁新建工程，施工進度已達93%，今天舉辦合龍儀式，預定今年10月底主線通車。完工後，將可縮短大肚與和美間須繞行超過10公里的距離，為中彰兩地生活圈與經濟發展創造顯著效益。

「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程」是由台中市政府施工，新橋全長約1440 公尺、寬 22 公尺，橋面規劃雙向4車道、2個機車專用道，並在下游側規劃人行及自行車共用道，銜接台中市大肚區文昌路與彰化縣和美鎮台 61 乙線。

工程在2023年元月底開工，施工進度達93%，目前辦理橋面中央分隔島以及大肚與和美端道路工程施作，橋面版在今天完成合龍，包括彰化縣副縣長周傑與、臺中市政府建設局長陳大田主持，立委陳素月、謝衣鳯等人都到場見證，朝今年10月底主線通車目標邁進。

台中大肚往返彰化和美，過去都需繞行超過10公里、耗時逾30 分鐘，工程完工後，車程僅需2分鐘，不僅大幅縮短交通距離，同時可疏緩大度橋及中彰大橋的交通壓力。並串聯臺中生活圈四號線大肚段、國道1號、國道3號、台74環狀線及台61線，實現「中彰30分鐘生活圈」的目標，促進中彰生活圈發展。

立委陳素月表示，大肚和美橋總工程經費約32億元，由台中市政府與彰化縣政府各負擔50%。其中，彰化端透過交通部公路局補助約12億1918萬元；台中端則透過內政部國土管理署補助約11億8735萬元，合計中央投入超過24億元，占總經費約四分之三，是中央大力支持地方重大交通建設，加上在地立委持續發聲支持，大幅減輕地方政府財政負擔。

串連台中大肚、彰化美的跨越大肚溪橋梁新建工程，施工進度已達93%，今天舉辦合龍儀式，預定今年10月底主線通車。圖／立委陳素月提供

串連台中大肚、彰化美的跨越大肚溪橋梁新建工程，施工進度已達93%，今天舉辦合龍儀式，預定今年10月底主線通車。圖／立委陳素月提供