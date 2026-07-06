「大肚和美橋」上午「合龍」 何欣純、陳素月聯袂出席

連接台中大肚與彰化和美的「大肚和美橋」上午「合龍（橋樑工程從兩端施工並在中間接合的最後工序）」，台中和彰化跨烏溪重大交通建設再邁進一大步。要參選下屆台中市長的立法委員何欣純和將參選下屆彰化縣長的陳素月共同出席，何欣純幽默表示，「有欣加素，中彰聯手加速度」，未來將持續盯緊後續工程進度，讓大肚和美橋如期、如質完工通車，串聯台中與彰化，帶動物流、觀光、通勤與生活共同發展。

大肚與和美一溪之隔，過去居民往返卻常需繞行20至30分鐘，影響通勤、就學、就醫與產業運輸；未來大橋通車後，兩地車程可望縮短至1到2分鐘，將大幅提升中彰生活圈連結效率。

何欣純說，大肚和美橋是中彰區域合作的重要成果，工程總經費約32億元，由台中市政府與彰化縣政府各分擔50%，其中台中端透過內政部國土管理署「生活圈道路系統建設計畫」獲中央補助約11億8735萬元，彰化端則透過交通部公路局計畫獲中央補助約12億1918萬元，她和陳素月在過程中全力支持。

陳素月表示，從規劃設計、爭取經費到排除流標問題，她與何欣純、蔡其昌等委員跨縣市合作、持續協調，很高興工程順利推進到今日合龍。