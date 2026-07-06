中市關懷據點實施「無紙化」作業 長者不熟操作怨聲四起

配合環保減碳政策，很多機構都實施「無紙化」作業。民進黨中市議員李天生指出，很多長輩對電腦操作並不熟悉，但社會局竟要求各關懷據點實施無紙化，相關資料由紙本文書作業改為電腦文書提報，關懷據點成員都是上年紀的長輩，難以達成任務，造成長者無所適從，怨聲四起。

中市社會局表示，此為配合衛生福利部社會及家庭署規定辦理，主要用於掌握據點實際服務人數及服務情形，並作為中央分級補助依據，非台中市自行增加要求。

市議員李天生指出，社會局要求今年起關懷據點相關資料全面採用資訊化作業，不少社區抱怨，關懷據點都是70歲以上長輩，相關文書作業都依靠志工協助，不過志工也都是60歲以上的鄉親，並不熟悉電腦操作，根本無法達成要求，各據點都面臨類似狀況，要求全面清查，協助解決長輩們的困擾。

太平區福隆社區發展協會理事長吳宛庭反映，志工們年齡偏高，對登錄學員健保卡上課或QR Code報到，不太會操作，常常失敗，引起長者不滿，並影響檢核作業。吳說，在作業繁瑣，福利沒有增加下，不少志工紛紛打退堂鼓，建議繼續採用紙本作業，等培養出電腦人才後再推動。

社會局指出，市府自2021年起持續辦理系統操作訓練及到點輔導，去年也已預先向各據點說明，今年將依中央規定落實資訊化報到。目前每年至少辦理15場操作培訓課程，並提供電話諮詢及到點協助。全市538處據點經輔導後，多數都能順利完成資訊化報到；如因系統或操作問題無法即時完成，也可透過人工方式補登，不影響長輩參與服務權益。

社會局強調，如各據點使用時發生系統異常，社會局持續協助據點釐清問題、向中央反映報修，並以輔導協助為原則，在符合中央規定下，盡量降低據點行政負擔，讓據點把更多心力投入長輩服務。