午仔魚漁貨量24噸增加到86噸 台中市魚苗放流復育有成

為配合中央農業部漁業署水產資源增益政策及增加漁民收益，台中市政府農業局持續辦理魚苗放流，依據農業部相關規定，選用漁業署建議的在地魚苗，補充因過度捕撈、環境污染、棲地破壞等因素，導致天然繁殖不足的魚群，快速補充族群數量；台中市農業局以放流午仔魚為例，漁獲量由2018年的24公噸，增加至2024年的86公噸。

農業局表示，2019年至今年核准魚苗放流案件，其中宗教團體（含個人）共259場，放流魚苗815萬餘尾；市府每年編列預算70萬元自辦放流，累計34場，放流魚苗894萬餘尾，以增加中市漁業資源。放流魚苗為人工育成的健康個體，透過擇定適當季節與地點放流，可提高適應及存活率。

農業局說明，在預算有限下積極辦理魚苗放流，配合漁業年報漁獲量評估復育成效，以2018年起放流的午仔魚為例，漁獲量由2018年的24公噸增加至2024年的86公噸，顯示整體資源量穩定增加。

台中市政府農業局持續辦理魚苗放流，依據農業部相關規定，選用漁業署建議的在地魚苗，補充因過度捕撈、環境污染、棲地破壞等因素，導致天然繁殖不足的魚群。圖／台中市農業局提供