快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

世界聽見台灣 天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」義大利巡演

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教宗良十四世與天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團團員合影留念。圖／靜宜大學提供
教宗良十四世與天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團團員合影留念。圖／靜宜大學提供

獲選為外交部台灣文化在歐洲2026」訪演團隊，並受邀參與宗座國際聖母學院80周年校慶演出的天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」，今年6月中旬到義大利展開音樂文化交流巡演。45位年齡8歲至80歲團員，以弦樂、聖樂及台灣民謠，將台灣文化與信仰透過音樂帶上國際舞台，於教宗公開接見活動中，向逾2萬名來自世界各地的朝聖者演奏台灣經典旋律，讓世界聽見台灣。

天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，此次巡演最受矚目的行程，是參與教宗良十四世於聖伯多祿廣場舉行的公開接見活動。他向教宗介紹來自台中的聖采琪聯合弦樂團，並分享樂團長期以音樂傳遞台灣文化與信仰精神的使命。

教宗公開接見活動中，聖采琪聯合弦樂團演奏「天黑黑」、「月亮代表我的心」等經典曲目，悠揚旋律迴盪於聖伯多祿廣場，讓逾2萬名朝聖民眾聽見來自台灣的旋律。活動同步向世界各地直播，讓旅居海外的台灣同胞及國際友人感受到台灣文化的溫暖、真摯與生命力。活動結束後，教宗親臨接受並感謝團員代表所致贈的禮物，並與團員合影留念，為此次巡演留下珍貴的歷史紀錄。

聖采琪聯合弦樂團參與教宗公開接見活動，還先後到宗座國際聖母學院、宗座科學院、羅馬聖西維斯德教堂、聖依納爵堂及蒂沃利主教座堂等演出；每場演出不僅是音樂展演，更是信仰、文化與友誼交流的重要見證。

聖采琪聯合弦樂團受邀於宗座國際聖母學院80周年慶祝活動中演出，現場包括多國駐教廷大使及各界貴賓。樂團演奏聖樂、古典音樂及台灣經典旋律，展現台灣藝術文化之美，透過音樂向國際友人傳遞來自台灣的祝福，演出獲得各界的高度肯定。

蘇耀文主教表示，聖采琪聯合弦樂團長期秉持「用音樂傳遞愛、希望與和平」的使命，團員來自學生、家長、社會人士及音樂愛好者，跨越不同的年齡層與背景，因共同熱愛音樂及服務精神而凝聚。多年來持續深入教會、校園及社區演出，透過音樂服務人群，也讓更多人體會藝術與信仰交融的力量。

此次巡演能夠順利圓滿完成，蘇耀文主教感謝外交部、文化部、台中市政府、台中市政府教育局與文化局，及駐教廷大使館、各演出場地、義大利友人與長榮航空公司等贊助單位的協助與支持。

蘇耀文主教也感謝指導神師安德森神父、團長蔣宛瑾、指揮金忠先，及所有師長、家長、團員與工作人員的投入與付出，共同成就此次巡演。他表示，聖采琪聯合弦樂團未來將持續以音樂作為橋梁，讓世界各地都能聽見台灣的經典旋律，並將愛、希望與和平傳遞到世界更多的角落。

天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團以音樂傳遞愛、希望與和平，讓世界聽見台灣。圖／靜宜大學提供
天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團以音樂傳遞愛、希望與和平，讓世界聽見台灣。圖／靜宜大學提供

天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團赴義大利巡演，以音樂分享台灣文化。圖／靜宜大學提供
天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團赴義大利巡演，以音樂分享台灣文化。圖／靜宜大學提供

教宗良十四世與天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團的團員親切互動。圖／靜宜大學提供
教宗良十四世與天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團的團員親切互動。圖／靜宜大學提供

義大利 台中 外交部 台灣 教宗

延伸閱讀

中正國中管樂團受邀赴義大利 參加FOG國際青年音樂節

台中國家歌劇院夏日放系列 7月起6團接力演出

深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

法國外亞維儂藝術節揭幕 台灣團隊熱鬧啟動3周演出

相關新聞

「大肚和美橋」上午「合龍」 何欣純、陳素月聯袂出席

連接台中大肚與彰化和美的「大肚和美橋」上午「合龍（橋樑工程從兩端施工並在中間接合的最後工序）」，台中和彰化跨烏溪重大交通建設再邁進一大步。要參選下屆台中市長的立法委員何欣純和將參選下屆彰化縣長的陳素月共同出席，何欣純幽默表示，「有欣加素，中彰聯手加速度」，未來將持續盯緊後續工程進度，讓大肚和美橋如期、如質完工通車，串聯台中與彰化，帶動物流、觀光、通勤與生活共同發展。

中市關懷據點實施「無紙化」作業 長者不熟操作怨聲四起

配合環保減碳政策，很多機構都實施「無紙化」作業。民進黨中市議員李天生指出，很多長輩對電腦操作並不熟悉，但社會局竟要求各關懷據點實施無紙化，相關資料由紙本文書作業改為電腦文書提報，關懷據點成員都是上年紀的長輩，難以達成任務，造成長者無所適從，怨聲四起。

午仔魚漁貨量24噸增加到86噸 台中市魚苗放流復育有成

為配合中央農業部漁業署水產資源增益政策及增加漁民收益，台中市政府農業局持續辦理魚苗放流，依據農業部相關規定，選用漁業署建議的在地魚苗，補充因過度捕撈、環境污染、棲地破壞等因素，導致天然繁殖不足的魚群，快速補充族群數量；台中市農業局以放流午仔魚為例，漁獲量由2018年的24公噸，增加至2024年的86公噸。

世界聽見台灣 天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」義大利巡演

獲選為外交部「台灣文化在歐洲2026」訪演團隊，並受邀參與宗座國際聖母學院80周年校慶演出的天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」，今年6月中旬到義大利展開音樂文化交流巡演。45位年齡8歲至80歲團員，以弦樂、聖樂及台灣民謠，將台灣文化與信仰透過音樂帶上國際舞台，於教宗公開接見活動中，向逾2萬名來自世界各地的朝聖者演奏台灣經典旋律，讓世界聽見台灣。

中部TPASS上路熱賣破百萬張！中市府：公共運輸運量最高成長25%

中部地區TPASS通勤月票自2023年7月上路以來，截至今年6月累計售出突破100萬張，廣受通勤族與學生青睞。台中市交通局表示，與2022年相比，2025年台中市境內TPASS各運具總運量成長22.4%，中彰投苗跨區定期票各運具總運量更成長25%，顯示TPASS已成為民眾通學、通勤最經濟實惠的交通選擇。

台中北屯兒運中心滑冰場開放兩天就停用 運動局長曝原因

台中市府斥資9.1億元打造的「北屯國民暨兒童運動中心」，引進「國際標準」的冰上運動設施，7月3日啟用，但開幕才兩天，5日就暫停開放，讓民眾相當錯愕。中市運動局長游志祥表示，因為4日自來水公司施工而減壓供水，水量不足導致製冰硬度不足，如開放會有安全疑慮，經與水公司協調，已改善減壓問題，今早10點正常開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。