世界聽見台灣 天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」義大利巡演

獲選為外交部「台灣文化在歐洲2026」訪演團隊，並受邀參與宗座國際聖母學院80周年校慶演出的天主教台中教區「聖采琪聯合弦樂團」，今年6月中旬到義大利展開音樂文化交流巡演。45位年齡8歲至80歲團員，以弦樂、聖樂及台灣民謠，將台灣文化與信仰透過音樂帶上國際舞台，於教宗公開接見活動中，向逾2萬名來自世界各地的朝聖者演奏台灣經典旋律，讓世界聽見台灣。

天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，此次巡演最受矚目的行程，是參與教宗良十四世於聖伯多祿廣場舉行的公開接見活動。他向教宗介紹來自台中的聖采琪聯合弦樂團，並分享樂團長期以音樂傳遞台灣文化與信仰精神的使命。

教宗公開接見活動中，聖采琪聯合弦樂團演奏「天黑黑」、「月亮代表我的心」等經典曲目，悠揚旋律迴盪於聖伯多祿廣場，讓逾2萬名朝聖民眾聽見來自台灣的旋律。活動同步向世界各地直播，讓旅居海外的台灣同胞及國際友人感受到台灣文化的溫暖、真摯與生命力。活動結束後，教宗親臨接受並感謝團員代表所致贈的禮物，並與團員合影留念，為此次巡演留下珍貴的歷史紀錄。

聖采琪聯合弦樂團參與教宗公開接見活動，還先後到宗座國際聖母學院、宗座科學院、羅馬聖西維斯德教堂、聖依納爵堂及蒂沃利主教座堂等演出；每場演出不僅是音樂展演，更是信仰、文化與友誼交流的重要見證。

聖采琪聯合弦樂團受邀於宗座國際聖母學院80周年慶祝活動中演出，現場包括多國駐教廷大使及各界貴賓。樂團演奏聖樂、古典音樂及台灣經典旋律，展現台灣藝術文化之美，透過音樂向國際友人傳遞來自台灣的祝福，演出獲得各界的高度肯定。

蘇耀文主教表示，聖采琪聯合弦樂團長期秉持「用音樂傳遞愛、希望與和平」的使命，團員來自學生、家長、社會人士及音樂愛好者，跨越不同的年齡層與背景，因共同熱愛音樂及服務精神而凝聚。多年來持續深入教會、校園及社區演出，透過音樂服務人群，也讓更多人體會藝術與信仰交融的力量。

此次巡演能夠順利圓滿完成，蘇耀文主教感謝外交部、文化部、台中市政府、台中市政府教育局與文化局，及駐教廷大使館、各演出場地、義大利友人與長榮航空公司等贊助單位的協助與支持。

蘇耀文主教也感謝指導神師安德森神父、團長蔣宛瑾、指揮金忠先，及所有師長、家長、團員與工作人員的投入與付出，共同成就此次巡演。他表示，聖采琪聯合弦樂團未來將持續以音樂作為橋梁，讓世界各地都能聽見台灣的經典旋律，並將愛、希望與和平傳遞到世界更多的角落。

天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團以音樂傳遞愛、希望與和平，讓世界聽見台灣。圖／靜宜大學提供

天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團赴義大利巡演，以音樂分享台灣文化。圖／靜宜大學提供