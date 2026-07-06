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彰化埔心男遭流浪犬追逐摔傷 居民憂學童安全

中央社／ 彰化6日電

彰化縣埔心鄉1名男子昨天下午要到公園運動卻遭3隻流浪犬追逐，驚慌逃跑摔傷送醫；附近居民表示，事發地點鄰近梧鳳國小，希望相關單位盡快處置，以免再發生類似情形。

彰化縣消防局昨天下午1時左右接獲通報，派遣救護車前往案發地點，排除現場危險狀況後，評估傷者清醒可走路，因被狗追而跌倒，造成下巴、右手等處擦傷，包紮止血送醫。

這名20歲男子表示，平常他會到公園運動，但昨天突然被3隻流浪犬追逐，嚇得在逃跑過程中跌倒，一旁有熱心民眾見狀幫忙打119。

男子指出，曾見到有人開車來餵養流浪犬，犬隻群聚，影響運動民眾安全，希望相關單位趕緊介入。附近居民也說，地點鄰近學校，擔心孩童被狗追咬，應盡快解決流浪犬問題。

彰化縣警察局溪湖分局表示，已同步通報彰化縣動物防疫所及縣府1999專線，由相關單位前往了解處置。

流浪犬 彰化縣動物防疫所

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