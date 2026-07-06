彰化埔心男遭流浪犬追逐摔傷 居民憂學童安全
彰化縣埔心鄉1名男子昨天下午要到公園運動卻遭3隻流浪犬追逐，驚慌逃跑摔傷送醫；附近居民表示，事發地點鄰近梧鳳國小，希望相關單位盡快處置，以免再發生類似情形。
彰化縣消防局昨天下午1時左右接獲通報，派遣救護車前往案發地點，排除現場危險狀況後，評估傷者清醒可走路，因被狗追而跌倒，造成下巴、右手等處擦傷，包紮止血送醫。
這名20歲男子表示，平常他會到公園運動，但昨天突然被3隻流浪犬追逐，嚇得在逃跑過程中跌倒，一旁有熱心民眾見狀幫忙打119。
男子指出，曾見到有人開車來餵養流浪犬，犬隻群聚，影響運動民眾安全，希望相關單位趕緊介入。附近居民也說，地點鄰近學校，擔心孩童被狗追咬，應盡快解決流浪犬問題。
彰化縣警察局溪湖分局表示，已同步通報彰化縣動物防疫所及縣府1999專線，由相關單位前往了解處置。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。