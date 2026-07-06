中部TPASS上路熱賣破百萬張！中市府：公共運輸運量最高成長25%

台中市府斥資9.1億元打造的「北屯國民暨兒童運動中心」，引進「國際標準」的冰上運動設施，7月3日啟用，但開幕才兩天，5日就暫停開放，讓民眾相當錯愕。中市運動局長游志祥表示，因為4日自來水公司施工而減壓供水，水量不足導致製冰硬度不足，如開放會有安全疑慮，經與水公司協調，已改善減壓問題，今早10點正常開放。

2026-07-06 12:30