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中部TPASS上路熱賣破百萬張！中市府：公共運輸運量最高成長25%
中部地區TPASS通勤月票自2023年7月上路以來，截至今年6月累計售出突破100萬張，廣受通勤族與學生青睞。台中市交通局表示，與2022年相比，2025年台中市境內TPASS各運具總運量成長22.4%，中彰投苗跨區定期票各運具總運量更成長25%，顯示TPASS已成為民眾通學、通勤最經濟實惠的交通選擇。
交通局長葉昭甫表示，台中市延續市民限定雙十公車優惠政策，推出TPASS定期票方案，中彰投苗通勤月票市民每月699元、非市民999元，台中市境內月票市民每月299元、非市民599元，目前平均每月約有3萬人購買，不僅有效降低通勤、通學交通支出，也提升民眾使用公共運輸的意願。
葉昭甫指出，TPASS政策推動以來，中彰投苗生活圈公共運輸使用量大幅提升，尤其台鐵與捷運運量成長最為顯著，民眾交通費用省荷包也很有感，充分展現定期票政策成效。
交通局強調，持續滾動檢討TPASS優惠措施，完善公共運輸服務品質，並與中央及中彰投苗各縣市政府密切合作，在既有共識基礎上，優先確保制度穩定運作，提供民眾更便利、更實惠的搭乘環境。
此外，交通局並輔導市區公車業者全面建置「先進駕駛輔助系統」（ADAS），目前全市約1300輛公車已完成安裝，協助駕駛注意行車視線死角、降低行車風險，減輕駕駛工作負擔，強化行車安全，打造更安心、更優質的公共運輸。
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