台中北屯兒運中心滑冰場開放兩天就停用 運動局長曝原因

台中市府斥資9.1億元打造的「北屯國民暨兒童運動中心」，引進「國際標準」的冰上運動設施，7月3日啟用，但開幕才兩天，5日就暫停開放，讓民眾相當錯愕。中市運動局長游志祥表示，因為4日自來水公司施工而減壓供水，水量不足導致製冰硬度不足，如開放會有安全疑慮，經與水公司協調，已改善減壓問題，今早10點正常開放。

北屯國民暨兒童運動中心規劃為地上3層、地下1層，除具備各項齊全的公眾運動空間，此場館擁有桃園以南最大的滑冰場，依據國際標準打造了長61公尺、寬30公尺的滑冰場，其結冰厚度達到世界級規格的4.5公分，是全市設施內容最完整、最豐富的國兒運中心，將成為推動全齡運動及培育冰上人才的嶄新基地。

不過，北屯國民暨兒童運動中心僅開放兩天，5日冰上運動設施就暫停開放，讓民眾質疑國際標準的滑冰場品質是否有問題。

運動局長游志祥指出，因為4日水公司施工減壓供水，以至於水量不足無法結冰，如製冰硬度不足容易滑倒，開放有安全疑慮，因此5日停止開放一天，經與水公司協調，今天有足夠水量可製冰，因此今天早上10時恢復營運。