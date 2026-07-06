顏寬恒爭取南山截水溝第三期預算 改善海線地區淹水問題

台中港特定區位陡坡與緩坡交界地帶，地勢低窪區域排水不易，2012年蘇拉颱風、2013年潭美颱風侵襲期間，都曾造成海線地區嚴重淹水。立委顏寬恒爭取推動南山截水溝工程，第一期和第二期都已完工，地方盼第三期工程；立委顏寛恒表示，第三期工程已獲經濟部核定約6500萬元經費，工程規模龐大，將再細分為6期，採分年分期方式推動施作。

第一期整治龍井排水匯流口至南勢坑溪下游拓寬段，全長4.7公里，總經費26億元，已完工；第二期南勢坑溪至北勢溪新闢上游延伸段，全長1.8公里，包含護岸及4座橋梁，總經費24億元，2022年3月完工。

目前地方期盼的是第三期工程，將新闢竹林北溪至北勢溪上游延伸段，讓截水溝串聯沙鹿、龍井及大肚山麓地區，完善整體排洪系統，提升海線地區防洪治水能力。因近年原物料、人力及土地徵收成本持續攀升，第三期工程預估總經費已達65億元。

立法委員顏寬恒表示，此案已爭取多年，實地會勘或立法院院會總質詢，都持續向中央爭取支持。因工程經費龐大，地方政府難以獨力負擔。此次經濟部因應氣候變遷及極端降雨，推動「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，總經費規模4年1000億元，他積極爭取將南山截水溝第三期納入補助。日前已獲經濟部核定約6500萬元經費，整體工程規模龐大，第三期工程將再細分為6期，採分年分期方式推動施作。

去年底，立法委員楊瓊瓔也率立法院經濟委員會考察南山截水溝第三期工程，關心工程進度，要求經濟部優先補助、分年執行，循序改善海線地區淹水問題。近年海線地區發展快速，吸引許多人口移入，既有區域排水系統已逐漸不敷使用，唯有透過南山截水溝整體規劃與建設，才能有效降低致災風險，保障海線居民生命財產安全。

台中市議會副議長顏莉敏表示，每逢豪雨來襲，大量黃濁洪水宣洩不及，始終是沙鹿鄉親共同的夢魘。如何完善治水、提升整體排洪能力，一直是地方最迫切的需求，也是多年來持續爭取的重要建設。近年雖持續推動清淤、雨水下水道等基礎工程，若缺乏主要排洪幹道，大雨來襲時仍難以有效分流，整體治水效益始終無法充分發揮。歷經多年努力與爭取，南山截水溝第三期如今終於露出曙光，期待工程早日啟動，補齊沙鹿整體防洪版圖中不可或缺的一塊拼圖。

顏寬恒表示，治水是「平時看不見、豪雨時最重要」的基礎建設，平日或許不易受到關注，但每逢豪雨來襲，便能展現保護人民生命財產安全的重要價值。他未來將持續向中央爭取經費，期盼南山截水溝工程早日全線完工，打造更安全的海線生活環境。