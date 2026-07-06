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國4引道90度急彎常釀車禍 楊瓊瓔會勘提2解方解決

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集台中市政府交通局、養工處及潭子區公所會勘國4潭子豐原聯絡道往南銜接旱溪西路七段引道交通問題。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集台中市政府交通局、養工處及潭子區公所會勘國4潭子豐原聯絡道往南銜接旱溪西路七段引道交通問題。圖／楊瓊瓔辦公室提供

國道4號潭子豐原聯絡道往南銜接旱溪西路七段引道，近90度直角轉彎且位處上坡路段，常發生急煞等車禍，啟用至今已發生數十起追撞事故。立委楊瓊瓔台中市議員賴朝國今天邀集相關單位現勘，達成兩項改善方向，包括交通局將於一個月內完成增設引道預告指示牌及優化標誌、標線等短期措施；養工處評估調整車道配置，研議中央分隔島東移以拓寬彎道及增設右轉混合車道，提升行車安全。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天邀台中市政府交通局、養工處及潭子區公所會勘國4潭子豐原聯絡道往南銜接旱溪西路七段引道。現場可見車流自聯絡道南下，經祥和路後約700公尺，突然向右近90度轉入引道接旱溪西路七段，因彎道急，道路位於上坡，駕駛若對路況不熟，常接近路口才驚覺必須右轉，車輛當場急踩煞車，後方車流也被迫跟著減速。

潭子區嘉仁里長林瑞文表示，這處引道設計近乎90度直角轉彎，很多第一次行經的駕駛容易錯過路口，有人急煞、有人臨時切換車道，甚至還有駕駛停下倒車重新轉向，導致後方車流措手不及。

林瑞文說，引道啟用至今已發生數十起大小追撞事故，尤其上下班尖峰時段更常出現回堵情形。他指出，道路旁仍有公有土地可運用，建議善加利用增設右轉專用道，讓車流提早分流，才能降低事故發生率。

賴朝國表示，這處路口位置確實不夠明顯，位於上坡路段，駕駛行經時多半會自然加速，等發現前方必須右轉時已經接近路口，只能緊急煞車或突然切入，引發後方車輛反應不及。他說地方民眾反映多年，希望藉由此次跨機關會勘，盡速完成改善，讓每天往返潭子、豐原及北屯的用路人不再提心吊膽。

交通局表示，將先採取立即可執行的改善措施，預計一個月內完成增設引道預告指示牌，重新檢討導引標線及標誌配置，讓駕駛能提早辨識路口方向，降低臨時變換車道情形。

養工處提出道路配置改善構想，規劃將汽、機車行駛動線分流，設置機車直行專用道及右轉混合車道，希望透過調整車道及標線，減少汽、機車右轉時交織衝突，提高行車安全。交通局現場丈量後指出，道路寬度約7公尺，受限於現有路幅，要新增車道仍有困難。

楊瓊瓔表示，增設指示牌及優化標線雖可改善駕駛辨識度，僅屬短期治標措施，真正問題在90度直角彎道的道路線形。她建議將分隔島向東側適度位移，重新調整道路寬度，可改善直角急彎問題，也能增設右轉混合車道，讓汽、機車提早完成分流。她要求交通局及養工處盡速提出完整改善方案，徹底改善事故熱點，保障民眾行車安全。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集台中市政府交通局、養工處及潭子區公所會勘國4潭子豐原聯絡道往南銜接旱溪西路七段引道交通問題。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集台中市政府交通局、養工處及潭子區公所會勘國4潭子豐原聯絡道往南銜接旱溪西路七段引道交通問題。圖／楊瓊瓔辦公室提供

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