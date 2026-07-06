科博館、麗寶樂園誰第一？台中市區必玩十大景點

台中必訪景點有哪些？高美濕地、武陵農場、臺灣美術館、文心森林公園、鎮瀾宮、梧棲觀光漁港、草悟道，完整掌握中部最夯的打卡熱點。

台中十大景點誰最強？

近年來，台中憑藉便捷的交通樞紐、豐富的藝文建設，以及多元的觀光魅力，成為許多人輕旅行的熱門首選。無論搭乘高鐵、台鐵或捷運，都能輕鬆串聯市區與周邊景點，加上美食雲集、特色商圈及自然景觀兼具，更是吸引大批海內外遊客特地前來造訪。從寓教於樂的科博館、廣闊舒適的中央公園，到適合親子同樂的麗寶樂園，這座城市可說是兼具都會繁華與自然景致，能一次滿足不同群族的旅行期盼。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個最受歡迎的台中景點。其中，高美濕地位列第五、武陵農場排名第七，而麗寶樂園則以高達8,201筆討論量屈居第三。究竟哪個寶藏景點最受網友青睞？本文將為你逐一揭曉完整榜單，快速掌握台中必玩、最夯的旅遊熱點。

No.10 大甲鎮瀾宮

翻攝FB／大甲鎮瀾宮

網路聲量：3,530筆

2025年造訪人次：5,935,567

擁有超過百年歷史的大甲鎮瀾宮，是臺灣極具代表性的媽祖信仰中心，承載著深厚的歷史文化底蘊，也因流傳許多靈驗事蹟，在民間享有極高聲望。尤其是農曆三月所舉辦的大甲媽祖遶境進香，每年皆吸引大批國內外信眾共襄盛舉。這場為期9天8夜的徒步行程，跨越彰化、雲林、嘉義多個縣市，沿途展現臺灣獨特的宗教文化、人情風貌與凝聚力，因此還被外國媒體譽為全球三大宗教活動之一。

在臺灣人的眼中更被視為大甲三寶，除了是信眾重要的信仰寄託，也成為旅客造訪臺中的必遊景點。 透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點落在2026年4月18日，就是大甲媽祖遶境進香期間，從路線到活動現場秩序全成網友討論焦點，也讓大甲鎮瀾宮的網路聲量一舉衝上高峰。

No.9 國立臺灣美術館

翻攝官網／大玩台中

網路聲量：3,530筆

2025年造訪人次：1,966,551

坐落於臺中市西區的國立臺灣美術館，目前可說是全台唯一的國家級美術館。園區佔地廣達10公頃，主建築以天然石片搭配大片玻璃帷幕構成，隨著光線變化展現豐富的光影層次。館內以典藏、研究及展示臺灣現代與當代美術為核心，收藏近2萬件藝術作品，長年吸引大量遊客與藝文迷造訪；館外則規劃大型雕塑園區、碑林廣場及遼闊綠地，並串聯草悟道與綠園道，形成一個充滿藝術氣息的城市生活圈。

國美館積極結合科技與藝術，打造全臺首創的「VR藝廊」，以及融合5G技術的「U-108 Space」沉浸式展演空間，透過數位互動與多媒體展示，帶來耳目一新的觀展體驗，也成功吸引年輕族群前來朝聖。此外，這裡還有專為4至12歲兒童打造的臺灣兒童藝術基地與藝術圖書中心，以寓教於樂的互動方式，帶領小朋友輕鬆認識更多藝術品，因此也成為許多家庭假日出遊的熱門選擇。

No.8 文心森林公園

翻攝官網／台中市政府

網路聲量：4,129筆





占地約8.88公頃的文心森林公園，不只是許多市民休閒放鬆的重要去處，也是台中市中心少見的大型生態綠地。園區擁有豐富植栽、遼闊草坪與完善的休閒步道，不論是散步、慢跑、野餐，或帶著孩子放風箏，都能享受悠閒自在的綠意時光，因此吸引不少家庭客群特地前來朝聖。此處設有全臺最大的戶外環型劇場，大約可容納約1.5萬名觀眾，長年舉辦各式大型活動，曾舉辦多屆中臺灣元宵燈會、搖滾台中樂團節等指標性活動，國際流行天后Lady Gaga也曾在此登台演出，不僅見證無數精彩演出，更讓公園累積了極高的知名度與話題聲量。

近年來，園區也持續打造友善休憩空間，不僅規劃許多兒童遊戲設施，更設置專屬的毛孩運動大草皮，提供寵物自在奔跑的活動空間，深受飼主喜愛。值得一提的是，文心森林公園已連兩年舉辦號稱亞洲規模最大的黃金獵犬聚會，共吸引約350隻黃金獵犬齊聚草地，壯觀又療癒的畫面迅速在網路上掀起話題，再次帶動景點的討論熱度。

No.7 武陵農場

翻攝FB／武陵農場 Wuling Farm

翻攝FB／武陵農場 Wuling Farm

網路聲量：4,636筆

2025年造訪人次：322,581

武陵農場地勢落在海拔1,740公尺至2,599公尺之間，全年平均氣溫約15℃，涼爽宜人的氣候使其成為國內知名的避暑勝地。園區一年四季景致分明，春季坐擁漫山遍野的粉紅櫻花，夏季迎來夢幻浪漫的繡球花季，秋天層層楓紅渲染山林，冬季則有機會欣賞銀白雪景，可以說無論何時造訪都能感受不同的自然風情。其中，最受矚目的莫過於每年櫻花季，粉嫩花海將整座山谷妝點得如詩如畫，不僅吸引大批遊客專程前來賞花，也讓武陵農場成為網友公認全台最具代表性的賞櫻勝地之一。

由於地勢封閉、溪流清澈，武陵農場至今仍保留最原始的自然樣貌，宛如陶淵明筆下的世外桃源般靜謐悠然；再加上夜晚幾乎沒有光害，晴朗時還能欣賞滿天星斗，因此成為許多攝影愛好者與觀星迷心中的取景秘境 。此外，園區內也規劃完善的露營區、森林步道及觀景設施，讓旅客得以放慢步調，盡情享受遠離都市喧囂的療癒時光。

本次調查期間的聲量高點分別落在2025年11月30日，以及2026年2月24日，兩次高峰皆圍繞在楓葉與櫻花季，網路上出現大量討論度與打卡熱潮，反映出武陵農場的四季景觀始終是網友關注的焦點所在。

No.6 梧棲觀光漁港

翻攝官網／臺中觀光旅遊網

網路聲量：5,495筆

2025年造訪人次：1,394,560

說到台中海線必訪景點，梧棲觀光漁港絕對榜上有名。這裡不僅是中部人採買新鮮海產的熱門去處，更是全台最大的魚貨直銷中心，此處集結上百個攤位，販售現撈漁獲、生魚片及各式生猛海鮮，旅客能一次買齊食材，再交由周邊餐廳代客料理，輕鬆享受從大海直送餐桌的零時差美味。 此外，漁港周邊的小吃同樣深受饕客喜愛，無論是香氣四溢的烤魷魚、現炸海麻糬，或是天珠貝酥，各式海味小點一應俱全，也因此被許多網友譽為海鮮控的天堂。

近年來，園區也持續打造兼具休閒與觀光的遊憩空間，不只設有觀海區、野餐區、放風箏區、體能活動區及沙灘排球區，還融入了浪漫的地中海風情建築，以及栩栩如生的海洋生物3D彩繪牆，一躍成為社群上爆紅的打卡熱點，在網路上的討論度始終居高不下。

No.5 高美濕地

翻攝官網／臺中觀光旅遊網

網路聲量：5,929筆

2025年造訪人次：849,181

擁有豐富生態資源的高美濕地，除了孕育大量魚類、蟹類及無脊椎動物外，更是國內少數幾處雁鴨集體繁殖區之一。每逢秋冬，是此地的候鳥季精華期，包括瀕臨絕種的黑面琵鷺、黑嘴鷗，以及珍貴稀有的唐白鷺、澤鴟等鳥類都會在此駐足，使高美濕地成為享譽國際的賞鳥勝地，也吸引不少賞鳥愛好者專程前來朝聖。





除了生態景觀聞名，高美濕地最令人嚮往的，莫過於擁有「天空之鏡」美譽的夕陽美景。每當退潮時，平靜的淺灘宛如一面天然明鏡，映照著橘紅色晚霞，天光、雲彩與倒影相互交織，營造出如夢似幻的絕美景致，該畫面不僅在網路上掀起熱烈討論，還曾獲日本旅遊網站選為「此生必遊之地」。一名網友在Threads發文詢問「高美濕地值得去嗎？」貼文曝光後立刻湧入大量留言，吸引不少去過的網友分享親身體驗，紛紛表示「高美濕地黃昏很美，請算好時間來」、「高美濕地很值得一去，只可惜交通不太方便」、「推！傍晚的時候去看夕陽，沒風加上退潮，就是天空之鏡。」

No.4 草悟道

翻攝官網／臺中觀光旅遊網

網路聲量：6,525筆

2025年造訪人次：7,029,716

如果想感受台中這座城市的魅力，草悟道絕對是最具代表性的地標之一。這條連接國立自然科學博物館與國立臺灣美術館的都市綠帶，將藝文場館、特色商場與文創聚落緊密串聯。一路上會經過市民廣場、勤美誠品綠園道、審計新村及PARK2草悟廣場等人氣地標，沿途可見綠樹成蔭、草地遼闊，林蔭間更設有許多休憩座椅，不論是情侶約會或親子同遊，都能悠閒享受城市中的慢活時光；此外，每逢假日還會經常舉辦市集、展覽，偶爾還有街頭藝人帶來精彩演出，為整條綠帶注入豐富的人文藝術氣息。

白天的草悟道洋溢著自然綠意，入夜後則展現截然不同的城市風貌。當夜幕低垂之際，各大商場、餐廳陸續點亮燈光，霓虹光影搭配街頭景致，營造出兼具時尚與浪漫的都會氛圍；再加上周邊緊鄰多處知名景點與商圈，讓草悟道不只是台中的城市綠肺，更成為兼具休閒、藝文與生活風格的人氣旅遊勝地。

No.3 麗寶樂園渡假村

翻攝麗寶樂園官網

網路聲量：8,201筆

2025年造訪人次：4,496,688

集結住宿、購物、樂園於一身的麗寶樂園，堪稱是全台規模最大的複合式渡假區。其以「海、陸、空」一站式遊玩體驗為最大特色，整合陸上樂園「探索世界」、夏季限定水樂園「馬拉灣」，以及地標設施「天空之夢」摩天輪，同時串聯麗寶購物中心、國際級賽車場及特色飯店，無論親子出遊還是情侶約會，都能一次滿足多元需求。

「探索世界」匯集多項人氣遊樂設施，其中備受矚目的莫過於全台最長的斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，以瞬間失速與高速衝刺帶來腎上腺素飆升的刺激感，吸引許多遊客前來挑戰膽量；每年夏季限定開放的「馬拉灣」，則擁有大型造浪池「大海嘯」及多條滑水設施，是炎炎夏日消暑戲水的人氣首選。此外，全台最大摩天輪「天空之夢」更是園區的代表地標，旅客可從高空俯瞰台中景色，感受截然不同的城市風光。

值得一提的是，麗寶樂園不僅深受遊客喜愛，在網路上的討論熱度同樣居高不下。今年在《網路溫度計DailyView》公布的十大主題樂園排行榜中，麗寶樂園曾以高達48,908筆網路聲量勇奪冠軍寶座，充分展現其話題性與吸引力，也再次鞏固它作為全台人氣樂園的霸主地位。

No.2 臺中中央公園

翻攝官網／臺中觀光旅遊網

網路聲量：8,448筆

2025年造訪人次：2,633,280

擁有「台中之肺」美譽的中央公園，占地約67.34公頃，面積約為大安森林公園的3倍，堪稱是全台最大的都會區公園。園區種植上萬棵樹木，廣闊草地與蓊鬱綠蔭交織出舒適宜人的休憩空間，無論是散步、慢跑、騎自行車或野餐，都能盡情享受城市中的自然風光，也因此成為許多市民與遊客休憩放鬆的熱門去處。

除了遼闊綠地，中央公園也融入智慧科技與互動體驗，園內設置智慧路燈、感測器，以及全台少見的「十二感官設施」，透過視覺、聽覺、觸覺等不同感官，引導遊客以嶄新的方式探索公園。其中，色彩鮮明的彩虹迷宮、充滿未來感的天空穹頂等裝置，以獨特的幾何設計與藝術感造型，在社群平台掀起一波打卡熱潮，成為許多旅客造訪中央公園必拍的熱門地標；而深受親子家庭喜愛的「飛行美樂地遊戲場」，則設有飛碟溜滑梯、極速滑索及360度離心盪鞦韆等大型遊具，讓孩子盡情放電。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點分別落在2026年3月3日，當日正值中臺灣元宵燈會於中央公園盛大登場，活動期間更攜手全球人氣IP姆明（嚕嚕米），打造宛如童話世界般的光影展演，吸引大批民眾前往賞燈、拍照，也讓中央公園的討論熱度再度大幅攀升。

No.1 國立自然科學博物館

翻攝台中觀光旅遊網

網路聲量：8,807筆

2025年造訪人次：4,278,851

冠軍出爐！在這次台中十大人氣景點排行中，國立自然科學博物館以8,807筆網路聲量勇奪第一名，僅以數百筆微小差距領先第二名的臺中中央公園及第三名的麗寶樂園渡假村，可見本次榜單競爭相當激烈，也反映出科博館無可撼動的人氣與魅力。

作為臺灣首座科學博物館，館內集結生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園、太空劇場及科學中心等多元展區，透過豐富的自然標本、專業策展內容與互動展示，帶領大小朋友以生動有趣的方式探索科學的奧祕，無論是親子家庭或是喜愛探索自然的旅客，都能在這裡收穫滿滿。

科博館亮點眾多，像是生命科學廳一樓高達7公尺的機械恐龍，會隨著燈光與音效擺動身軀並發出震撼吼聲，彷彿瞬間帶領遊客穿越時空，回到恐龍稱霸地球的遠古年代；全台首座圓頂式太空劇場則以直徑23公尺的半球形銀幕，打造沉浸式觀影體驗，讓觀眾彷彿置身浩瀚宇宙之中。此外，免費開放的科學中心設有各式互動實驗裝置，讓大小朋友透過親手操作，在遊戲與體驗中學習科學知識。正因兼具教育性、娛樂性與互動性，國立自然科學博物館早已成為許多人造訪台中的必遊景點，此次拿下討論度冠軍可說是實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月29日至2026年6月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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