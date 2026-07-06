兌換率僅65％ 「有鈣讚」卡務系統要升級

「台中有鈣讚二點○」將於一一五學年新學期上路，不過銜接期執行問題浮現，由於政策綁定校務系統，自學、居家托育及跨縣市就讀的台中市籍學童，因無校籍資料被排除在外，遭議員質疑制度設計過度依賴學校體系，目前全市兌換率僅六成五，有待精進。教育局指出，新學期前將開放具台中市籍但無校籍資料的學童線上申請。

市議員陳俞融批評，「台中有鈣讚」計畫花費預算高達兩點七六億元，但起初制度設計未納入非在校生，現今擴大辦理，無校籍資料的學童還得額外申請，顯見政策規畫欠妥。

另外，和平、新社等偏鄉地區，學童因缺乏超商據點兌換不易，目前有六校由學校統一發放鮮乳，也形成城鄉差距。陳俞融指出，市府系統後端無法提供各行政區兌換率統計，連哪個區的孩子真正領到、哪個區兌換率偏低都掌握不了，顯示數位治理有盲區。

教育局指出，針對自學、居家托育或是跨縣市就讀的台中市籍學童，由於沒有校籍資料，市府將升級現有「有鈣讚」卡務系統，新系統預計八月一日上線，屆時會開放符合資格的學幼童申請，審核過後會將數位卡寄送到指定地址。

教育局強調，乳品兌換共七大超商通路，品項達十七款牛奶、十八款豆漿，憑卡全台通路可兌換，因水美、福民、大林、和平、白冷、自由等校位處偏遠，兌換不易，由學校自行辦理配送乳品到校；另市府注重全市鮮乳兌換率，並未對各行政區兌換率統計。目前全市兌換率平均約百分之六十五，將持續蒐集各界建議，精進行政流程及政策執行機制。