學童鮮乳暑假停供挨轟 「台中有鈣讚」朝全年供應辦理

台中市斥資二點七六億元推動「台中有鈣讚」，卻在昨天暑假開始全面停供，引發爭議。議員質疑，政策未納入寒暑假需求，相較雙北、桃園市全年提供，台中仍停留在學期階段，等同忽視學童持續補鈣的重要性，直指政策設計不周、配套不足。中市府強調，原設計僅限學期間，並非「斷供」，會朝全年供應五十二周方向辦理。

中市今年二月廿三日起推動「台中有鈣讚」計畫，補助公立國小學童及公私立幼兒園幼生，每周到店面兌換一瓶鮮乳或豆漿，約廿四萬名學童受惠，經費約二點七六億元。不過上路一學期後，因暑假停供飽受批評。不少家長發現牛奶只能兌換至昨天，相當錯愕，批評「孩子暑假就不用補鈣？」也有家長認為，「政策作半套，牛奶跟著放暑假，難道寒暑假暫停長大？」

聽到家長反彈，台中市長盧秀燕六月卅日迅速宣布「台中有鈣讚」二點○升級，自今年八月卅一日起擴大補助為二至十二歲設籍台中市但未就學、或在外縣市就學的學幼童，且寒暑假也可兌換，「全年不間斷」，預估約廿七萬名兒童受惠，年度經費提高至三點六億元。

台北、新北及桃園已全年供應學童鮮乳，且不限學籍。民進黨市議員陳俞融指出，反觀台中上路初期僅供一學期就暫停，政策規畫不周延，儘管市府著手補漏洞，但自學、居家托育及跨縣市就讀的台中市籍學童仍面臨申請障礙，可見急就章、漏洞百出。

國民黨市議員陳文政說，過去中央「班班有鮮乳」由學校統一發放，也沒涵蓋寒暑假，後來中央辦不下去，台中啟動「台中有鈣讚」計畫，學生改到實體店面領取，只是「政策轉移」。

且中市府為照顧更多學生，也補足這一塊，並非政策轉彎或是做半套。

中市教育局指出，寒暑假兌換鮮乳，市府已通過二○二七年總預算暨附屬單位預算案，將送市議會審議，朝全年五十二周供應方向辦理，將滾動式檢討制度。