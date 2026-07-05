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台中「小小消防體驗日」 小朋友歡呼射水滅火

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」。圖／黃佳恬提供

天氣炎熱，台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」，小朋友們趁體驗射水滅火時，看著射出的水，紛興奮的大叫，心裡也清涼許多。消防局說，今天透過一系列闖關、趣味的消防體驗，讓孩子們在遊戲中學習正確的防火、防災及急救知識，從小建立安全觀念。

黃佳恬說，有20位小朋友化身小小救援隊，萌度破錶。活動特別規劃多項體驗關卡，包括火災預防及安全宣導、消防車與救護車介紹、射水滅火體驗、煙霧迷宮逃生、繩索斜降體驗，以及CPR心肺復甦術急救教學等，希望讓孩子們透過實際操作，提升面對突發狀況時的應變能力。

她說，內容相當豐富且實用，她也一直以來積極推廣全民CPR，爭取將急救術教學納入國中小課程，每位孩子都能成為守護生命的小小種子。

黃佳恬也向消防員致敬表示，消防員平時肩負守護市民生命財產安全的重要使命，今特別藉由活動讓孩子們認識消防員的工作與辛勞。更重要的是能將正確的防火、防災及急救觀念透過「小小消防體驗日」，將防災教育從小扎根，讓參與的大小朋友都能收穫滿滿，留下美好的親子回憶，更學會在關鍵時刻保護自己、幫助他人。

台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」，小朋友們趁體驗射水滅火時，看著射出的水，紛興奮的大叫。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」，小朋友們趁體驗射水滅火時，看著射出的水，紛興奮的大叫。圖／黃佳恬提供

台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」，小朋友們趁體驗射水滅火時，看著射出的水，紛興奮的大叫。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」，小朋友們趁體驗射水滅火時，看著射出的水，紛興奮的大叫。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬今和太平區中山消防分隊舉辦「小小消防體驗日」。圖／黃佳恬提供

台中 火災 消防隊 消防員

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