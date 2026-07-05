注意！南投上半年最搶錢「桿王」出爐 「這票人」成最大苦主

南投縣警方統計今年上半年測速照相桿取締件數，「桿王」鹿谷投151線10.07K為通往溪頭要道共取締3799件稱霸，僅新設1年的竹山台3丙線4.7K取締3062件居次。警方表示，兩路段因道路筆直，且外地遊客多，沒留意就易踩過頭超速。

警方統計，今年1至6月固定式測速照相桿取締前5名，鹿谷151線10.07K共3799件，竹山台3丙線4.7K為3062件居次，中寮139線47.5K有1771件排第三，第四、五為竹山台3線227.7K的1392件、草屯台14乙線5.9K的1210件。

其中，鹿谷151線10.07K處測速桿，位在竹山往溪頭的主要道路上，上下山行經易因未注意而超速，因此連年稱霸，成為「南投縣桿王」；居次的台3丙線4.7K處測速桿，雖僅新設1年，但因位在前往紫南宮的台3丙線上，而躍居第二名。

警方表示，溪頭、紫南宮均為熱門景點，多為外地遊客，車流量大，加上取締路段道路筆直，兩處取締速限均為50公里，稍不留神就可能不小心踩過頭，以致超速，因此提醒用路人民眾行車務必留意車速，確保行車安全，也避免荷包失血。