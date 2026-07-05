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台中免費鮮乳暑假停供挨批 市府：明年朝全年供應

中央社／ 台中5日電

台中有鈣讚」學童免費鮮乳政策今天是最後領取日，8月31日起才能再兌換。市議員陳俞融表示，預算高達2.76億元，寒暑假卻領不到；中市府表示，明年朝全年52週供應。

民進黨台中市議員陳俞融今天透過文字稿表示，台灣現行提供學童免費鮮乳的縣市，分為「學期間供應」與「全年供應」兩大類。台北市、新北市、桃園市及新竹市均已達成全年不間斷供應，透過結合數位學生證、兒童卡等電子兌換券，學童寒暑假及平假日可自行至超商或超市門市領取。

她指出，「台中有鈣讚」學童免費鮮乳政策，花費預算新台幣2.76億元，115年2月23日上路；上路初期僅供學期間兌換、寒暑假全面暫停，與六都中已實現全年供應縣市相比明顯落後，更讓億元年度預算效益大打折扣。

台中市教育局透過文字稿表示，市府通過116年度總預算暨附屬單位預算案，將送請市議會審議，朝全年52週供應方向辦理；115年8月31日起擴大補助對象至私立國小、設籍台中市2至12歲未就學及居家托育、自學等學童或在外縣市就學。

有家長認為，牛奶、植物奶不是每個孩子都想喝，常常是小孩不喝，變成家長喝，很浪費，認為可把經費用於增加營養午餐豐富度，比較實在；另有家長覺得，每週都去超商領牛奶，有點麻煩，牛奶保存期限為7至14天，希望改為兩週期限。

台中 台中市 桃園市

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